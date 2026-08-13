El Gobierno comprará otros US$10.000 millones antes de 2027; hoy se conoce la inflación de julio

El Gobierno anticipó que va a comprar otros US$10.000 millones antes de 2027 . El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que el país llegará a los próximos comicios con mejores condiciones financieras que el año pasado. “Vamos a llegar con reservas nuestras, US$20.000 millones más, que es equivalente a todo lo que teníamos del swap de Estados Unidos, posiblemente más”, sostuvo el funcionario.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que el país llegará a los próximos comicios con mejores condiciones financieras que el año pasado. “Vamos a llegar con reservas nuestras, US$20.000 millones más, que es equivalente a todo lo que teníamos del swap de Estados Unidos, posiblemente más”, sostuvo el funcionario. El Indec dará a conocer hoy la inflación de julio . Analistas privados estiman que será de entre 1,9% y 2,2%, aunque el reciente salto de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires a 2,9% generó ciertas dudas sobre las previsiones. En junio, el IPC había sido de 1,9%: la inflación acumula en el primer semestre 16,8% y la variación interanual 33,5%.

Analistas privados estiman que será de entre 1,9% y 2,2%, aunque el reciente salto de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires a 2,9% generó ciertas dudas sobre las previsiones. En junio, el IPC había sido de 1,9%: la inflación acumula en el primer semestre 16,8% y la variación interanual 33,5%. El Gobierno amplió a las cárceles provinciales el bloqueo de celulares activados dentro de los penales . La medida alcanza a las provincias que adhieran al procedimiento nacional. Las compañías tendrán que inhabilitar el equipo, la identificación del abonado y la línea telefónica cuando lo solicite el Ministerio de Seguridad. Es para evitar que los dispositivos sean utilizados para planificar o coordinar maniobras ilícitas desde los penales.

La medida alcanza a las provincias que adhieran al procedimiento nacional. Las compañías tendrán que inhabilitar el equipo, la identificación del abonado y la línea telefónica cuando lo solicite el Ministerio de Seguridad. Es para evitar que los dispositivos sean utilizados para planificar o coordinar maniobras ilícitas desde los penales. Llegan rescatistas extranjeros a Colombia . El nuevo director de la Agencia de Emergencias anunció que el país aceptará equipos internacionales certificados. La decisión llega después de dos días de controversias por la postura inicial de prescindir de ese tipo de asistencia tras el terremoto del lunes. El anuncio supone un cambio respecto al anterior director, cercano a Gustavo Petro, que había recomendado no activar equipos de rescate internacionales de búsqueda de sobrevivientes.

El nuevo director de la Agencia de Emergencias anunció que el país aceptará equipos internacionales certificados. La decisión llega después de dos días de controversias por la postura inicial de prescindir de ese tipo de asistencia tras el terremoto del lunes. El anuncio supone un cambio respecto al anterior director, cercano a Gustavo Petro, que había recomendado no activar equipos de rescate internacionales de búsqueda de sobrevivientes. Messi volvió a jugar al fútbol tras la muerte de su papá. Horas después de llegar desde Rosario, se sumó al banco del Inter Miami para ingresar en el segundo tiempo. Messi fue ovacionado por el estadio entero y recibió un abrazo de un rival en plena jugada. León de México ganó el partido 3 a 2 y eliminó al club de Miami de la Leagues Cup.

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