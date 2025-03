El Gobierno de la Ciudad informó cómo será el operativo de tránsito para la marcha del miércoles 19 de marzo

En consecuencia de los incidentes que se produjeron en la última marcha de jubilados, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentó el operativo de seguridad vial para la manifestación de este miércoles. Según informó el Ministerio de Seguridad porteño, se requerirá la presencia de 900 efectivos oficiales y se reordenará el tránsito en las inmediaciones del Congreso.

El tránsito permanecerá cerrado a partir de las 9, una hora antes de que comience la sesión convocada para tratar el DNU publicado por el gobierno nacional sobre el nuevo acuerdo con el FMI. Los vehículos no podrán circular por el perímetro comprendido entre las calles Paraná -y su continuación, Sáenz Peña-, Adolfo Alsina, Bartolomé Mitre y Ayacucho -y su continuación, Sarandí-. Además señalaron que 600 agentes estarán reorganizando el tránsito en las calles para facilitar el paso.

Desde el gobierno porteño también comunicaron que a partir de la noche del martes quitarán provisoriamente 350 contenedores de residuos del perímetro comprendido entre Sarmiento, Combate de los Pozos, Moreno y la 9 de Julio; y en la Avenida de Mayo entre la 9 de Julio y la Plaza de Mayo. En tanto, estimaron que el costo de la logística para el traslado será de 66 millones de pesos.

La tensión creció luego de la última congregación de jubilados, a la que también se sumaron a protestar barras bravas e hinchas y donde el fotógrafo Pablo Grillo fue herido de gravedad por un policía. A su vez, los incidentes generaron disparidades entre el gobierno nacional y el porteño: la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, apuntó contra el jefe de Gobierno, Jorge Macri, por solidarizarse con el fotoperiodista y afirmar que “no importa la afiliación [política]”. Al respecto, la titular de la cartera cruzó: “A los tibios los vomita Dios ”.

Mapa de las calles con circulación obstruidas durante la marcha de jubilados del miércoles 19 de marzo

Al igual que todos los miércoles, los manifestantes se concentrarán en las inmediaciones del congreso para protestar contra la política previsional del Gobierno. Esta vez coincidirá con el tratamiento en la Cámara de Diputados del DNU que el presidente Javier Milei publicó para tomar un préstamo de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este contexto, referentes de la Mesa Coordinadora Nacional de Pensionados y Jubilados encabezaron una conferencia de prensa en la Federación Judicial Argentina (FJA), en el centro porteño, en la cual pidieron la renuncia de Bullrich por los incidentes de la semana pasada, criticaron a la Confederación General del Trabajo (CGT) por no llamar a un paro general y rechazaron el nuevo acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Los diputados mañana tienen que pedir la renuncia de Bullrich y no tienen que votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el que paga los palazos que nos dan y no paga la jubilación que merecemos”, expresó Carlos “Titín” Moreira, histórico dirigente del PTS, quien detalló que “unas 300 mil personas no se van a poder jubilar en esta primera etapa”.

Además, indicó: “No queremos represión, no queremos nuevos palos, no queremos más jubilados golpeados ni gaseados. Para eso es necesario un paro general que ahora, ya tarde, la CGT dice que no sabe qué día va a hacer. La CGT y la CTA tendrían que convocar para mañana un paro porque el fin de semana se termina la moratoria y una de cada nueve mujeres no va a poder jubilarse”:

LA NACION