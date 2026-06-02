Reconvierten una autopista clave del sur de la Ciudad: así es la megaobra que beneficiará a 200.000 vehículos

La Ciudad, por intermedio de la empresa Autopistas Urbanas (AUSA), habilitó el puente llamado Río Negro —el nombre está asociado a la calle— en el barrio porteño de Lugano. La infraestructura cuenta con acceso para vehículos y peatones, tiene doble sentido de circulación, permite el tránsito pesado y mejora la conexión del barrio, permitiendo la continuidad de las colectoras.

El objetivo de esta obra es que el espacio vial sea más seguro, fluido y sustentable, considerando a esta obra como un espacio de movilidad urbana hacia el futuro y apostando a la integración de los barrios del sur con infraestructura de vanguardia.

“Esta obra va a transformar por completo la autopista Dellepiane, convirtiéndola en una autopista-parque con más verde, mejor conectividad y mayor seguridad para los vecinos. Es la obra pública más grande del país y un paso clave hacia una Ciudad más integrada y sustentable”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La construcción favorecerá a 200.000 vehículos que circulan diariamente por la zona

La creación de esta arteria trae consigo una serie de beneficios indispensables para el tránsito vehicular y peatonal. Uno de ellos es el doble sentido de circulación que facilita el cruce entre ambos lados de la autopista Dellepiane.

Otro punto a destacar es la adaptación para el tránsito pesado: su mayor altura respecto a la calzada de la autopista y resistencia permiten el paso de camiones de gran porte, eliminando el riesgo de impactos en la estructura.

La continuidad de colectoras -principalmente la conexión de la avenida General Paz con Lacarra, sin desvíos por calles internas-, la seguridad peatonal -con inclusión de veredas y pasarelas al costado- y la instalación de ocho vigas de 36 metros de largo, logrando así un ancho total de 14 metros que perfeccionan la fluidez vial.

Los primeros pasos hacia el proyecto de la “Autopista Parque”

El puente Río Negro es parte del Máster Plan de la reconversión de la autopista Dellepiane. Al ser un proyecto integral se busca beneficiar a 200.000 vehículos y 63.000 vecinos que conviven a diario con esta arteria principal del sur porteño.

La creación del puente generará más fluidez vial

Las colectoras norte y sur sufrieron cambios en su estructura con la instalación de puentes ferroviarios que permiten intervenciones en el Ferrocarril Belgrano Sur. Este cambio se debe a la excavación que se está realizando por debajo de las vías para dar continuidad a las circulaciones entre las calles Piedra Buena y Rucci.

Construcción de una vía exclusiva para colectivos

Desde la calle Piedra Buena hasta el empalme con el Metrobús de la Autopista 25 de mayo, se construirá un carril central de doble mano que será exclusivo para los colectivos que pasen por la zona.

El puente Río Negro es una de las obras de mayor envergadura en la historia de la Ciudad de Buenos Aires

Dicha construcción contará con seis paradores centrales con accesibilidad total para los peatones; separación física del tránsito con defensas de hormigón que otorgan seguridad y fluidez en el tránsito y, sobre todo, el ahorro de tiempo para 15.000 usuarios.

La construcción de un pulmón verde

Al finalizar todas las obras detalladas anteriormente, la Ciudad analizó la zona y determinó la creación de un pulmón verde de cuatro kilómetros, el cual incluirá espacios recreativos como canchas deportivas, pista de atletismo, postas aeróbicas, juegos infantiles, bicisendas y senderos de caminata.