El Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras del Estado; termina la Feria del Libro con récord de público

El Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de sillas de ruedas, prótesis y andadores en el área de discapacidad. Un informe técnico del Ministerio de Salud comparó facturas emitidas al Estado con otros precios de mercado y observó diferencias injustificables. El documento forma parte de la causa que investiga un presunto fraude millonario en la ANDIS y que tiene entre sus procesados a Diego Spagnuolo, máxima autoridad durante parte del periodo analizado.

Caputo habló sobre Manuel Adorni. El Ministro de Economía aseguró que tuvo una charla con el Presidente sobre la causa que investiga al Jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito y que lo deja tranquilo el respaldo de Milei, que “lo considera una persona honesta”. “Nadie va a dejar de invertir por la declaración jurada de Adorni”, dijo Caputo.

Termina la 50.ª edición de la Feria del Libro con récord de público. Hoy cierra una edición histórica de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con nuevos récords de asistencia: desde el 23 de abril concurrieron 1.340.000 personas, lo que significa un 8% más que en 2025. Los grandes grupos editoriales, además, aseguran que registraron un 15% de aumento en las ventas respecto del año pasado.

Dos de los pasajeros evacuados del crucero dieron positivo de hantavirus. Se trata de una persona estadounidense y otra francesa: ambos casos se conocieron en medio del operativo internacional que comenzó en Tenerife para evacuar el barco y trasladar a los pasajeros a sus países de origen. Tres personas murieron desde el inicio del brote.

River avanzó a cuartos de final en un partido que tuvo de todo. Los Millonarios dejaron en el camino a San Lorenzo después de empatar 2 a 2 en el Monumental en la última jugada del partido e imponerse en la tanda de penales: Santiago Beltrán fue el héroe de Núñez y atajó dos remates. Boca, por su parte, quedó eliminado del torneo: Huracán se impuso por 3 a 2 en tiempo extra en la Bombonera.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.