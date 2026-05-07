Milei defendió a Adorni y dijo que adelantará su declaración jurada; Racing perdió y se complica su Sudamericana

Milei defendió a Adorni y dijo que el funcionario va a adelantar su declaración jurada. El Presidente volvió a defender a su Jefe de Gabinete después del pedido de Patricia Bullrich para que Adorni explique lo antes posible su situación patrimonial mientras avanza la investigación en la justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito. “No voy a ejecutar a una persona honesta. Estoy tranquilo de que Adorni es una persona de bien”, dijo el mandatario.

Paolo Rocca dejó de ser el CEO de Tenaris. Se trata de la empresa insignia del grupo Techint y líder global de productos y servicios tubulares. A comienzo de año, Techint perdió una licitación en un proceso que generó críticas de Milei hacia Rocca, al que llamó “Don Chatarrín”. En esta nueva etapa, Rocca continuará ejerciendo como presidente del grupo y como chairman de Tenaris.

Un temporal azotó Mar del Plata y la costa bonaerense. Las precipitaciones intensas y el viento que tomaron más fuerza durante la madrugada, afectaron a distintos puntos de la ciudad y dejaron calles inundadas y árboles caídos. También cayó gran cantidad de agua en Necochea, Pinamar y Villa Gesell, donde se registraron más de 100 milímetros en un corto periodo de tiempo.

Nueva audiencia en el juicio por la muerte de Maradona. Se desarrolla hoy la octava jornada del proceso que busca determinar las responsabilidades sobre los siete acusados. Se espera la declaración de los 5 médicos que lo atendieron antes de la operación por el hematoma, semanas antes de su muerte. En el primer juicio, que fue anulado, habían asegurado que no era necesaria la cirugía.

Racing perdió en Brasil y complicó su futuro en la Sudamericana. Botafogo le ganó 2 a 1 a la Academia, que ya no depende de si misma para avanzar de ronda en el torneo. Racing enfrentará a Caracas el jueves 21 de mayo en el estadio Presidente Perón y deberá ganar para no quedar eliminado.

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