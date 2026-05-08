Adorni no precisó cuándo presentará su declaración jurada; River ganó en Venezuela con un gol agónico

Adorni no precisó cuándo va a presentar su declaración jurada. En una entrevista en streaming, el Jefe de Gabinete insistió en que no va a dar detalles de sus bienes para no obstruir la investigación de la Justicia. Sostuvo que no le importa la cacería mediática y que nunca pensó en irse. “La Justicia va a aclarar todo”, dijo el funcionario, que anticipó que hoy dará otra conferencia de prensa en Casa Rosada.

Diputados opositores piden una sesión especial para activar la interpelación a Adorni. Se convocó para el jueves próximo. La sesión es impulsada por diputados de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y bloques de izquierda. Aunque consigan quórum en el recinto, al no contar con dictamen de comisión necesitarían dos tercios de los votos para ser aprobados, una mayoría inalcanzable para la oposición.

El Banco Central y las consultoras anticiparon una inflación de 2,6% en abril. El Indec informará la cifra el próximo jueves. El relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central mostró nuevas estimaciones para la inflación y el dólar. Según la proyección de los analistas, el IPC de mayo rondará el 2,3% y el dólar oficial para finales de este mes, cerca de $1410.

Trump amenazó a Irán con más ataques si el acuerdo de paz no se firma rápido. “Los dejaremos fuera de combate con mucha más fuerza y mucha más violencia en el futuro si no firman su acuerdo rápido”, escribió el republicano en su red social. Irán había acusado a Estados Unidos más temprano de violar el alto el fuego con sus ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y afirmó que respondieron contra fuerzas estadounidenses en la zona.

River le ganó a Carabobo 2 a 1 con un gol agónico por la Sudamericana. Hubo dos expulsados en el encuentro en Venezuela por la cuarta fecha de la fase de grupos, entre ellos el arquero de River, Santiago Beltrán, y Matías Viña tuvo que atajar en los últimos minutos. Con este resultado, el equipo dirigido por Coudet se consolidó en la punta del grupo H.

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