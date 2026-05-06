Piden la detención de Ariel Vallejo, el financista vinculado a Chiqui Tapia; Boca perdió ante Barcelona de Ecuador
Además, Javier Milei está en EE.UU. por un viaje exprés; más del 80% de las causas por evasión se vieron beneficiadas por la ley de inocencia fiscal; Trump suspendió temporalmente la escolta militar a buques en el estrecho de Ormuz. Estas son las noticias de la mañana del 6 de mayo de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Piden la detención de Ariel Vallejo, el financista vinculado a Chiqui Tapia y a la AFA. La fiscal Cecilia Incardona y el organismo recaudador ARCA pidieron la detención de Vallejo: él y su madre debían presentarse a declarar ante el juez Armella; como se ausentaron, la fiscal pidió la detención de ambos. Los investigadores sospechan que Vallejo manejó dinero de dirigentes del fútbol y de la política.
- El Presidente ya está en Estados Unidos en un viaje exprés. Milei diserta hoy en el encuentro organizado por el Instituto Milken en Los Ángeles, del que participan personalidades de distintos sectores. Luego tiene en agenda una reunión con un grupo reducido de empresarios. El mandatario tiene previsto llegar de regreso a Argentina mañana a la tarde.
- Más del 80% de las causas por evasión se vieron beneficiadas por la ley de inocencia fiscal. La nueva normativa impulsada por el Gobierno, que elevó y flexibilizó los montos por evasión, favoreció a 5445 expedientes, el 81% de las causas que estaban en trámite cuando entró en vigencia la ley. Se trata de expedientes que registraban montos que no superaban las nuevas condiciones de punibilidad, según datos oficiales.
- Trump suspendió temporalmente la escolta militar a buques en el estrecho de Ormuz. La decisión se tomó un día después del inicio de la operación Proyecto Libertad. Con esta medida, la Casa Blanca busca facilitar las negociaciones diplomáticas; sin embargo, Estados Unidos va a mantener el bloqueo naval a puertos iraníes.
- Boca no pudo ante Barcelona de Ecuador. Los xeneizes perdieron 1 a 0 en Guayaquil por la cuarta fecha del grupo D de la Libertadores. El equipo de Úbeda queda en una situación complicada y obligado a ganar los dos partidos restantes: ante Cruzeiro el 19 de mayo y ante Universidad de Chile en la última fecha.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Presentan un amparo con 850.000 adhesiones para suspender la reforma de la Ley de Glaciares
- 2
Suben a siete los casos vinculados a hantavirus en el crucero que partió de la Argentina y permanece frente a África
- 3
El desconcertante caso del niño desaparecido y la madre que negó su existencia
- 4
La ciudad removió 300 carteles de estacionamiento reservado para personas con discapacidad por irregularidades