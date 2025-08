El Gobierno estableció las pautas para los postulantes que deben volver a rendir el examen de residencia

El Ministerio de Salud estableció las condiciones para la nueva instancia de examen dirigida a médicos que obtuvieron al menos 86 puntos en el Concurso Unificado de Residencias Básicas y Articuladas, pero no lograron acreditar la congruencia académica exigida por el sistema. Según se detalló en la Disposición 61/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la prueba será escrita, presencial y constará de 100 preguntas de opción múltiple. La implementación estará a cargo de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud.

La medida reglamenta lo dispuesto en la Resolución Ministerial 2274/2025 y su modificatoria 2303/2025, que definieron una segunda oportunidad evaluativa para este grupo de postulantes. La evaluación se centrará en el análisis e interpretación de situaciones clínicas en cuatro áreas: salud del niño, salud de la mujer, salud del adulto y salud pública. El objetivo es recabar evidencias sobre el conocimiento y el desempeño profesional de los aspirantes.

El examen se realizará en una única jornada, comenzará a las 9 y tendrá una duración de cuatro horas. Cada una de las 100 preguntas valdrá un punto. Si un postulante obtiene una nota dentro de un margen de hasta 10% por debajo de su calificación original, mantendrá esa nota; en caso de que el resultado sea inferior a ese desvío, se le asignará la nueva puntuación. No se permitirá mejorar la nota obtenida en el examen del 1 de julio.

La normativa define con precisión los criterios de evaluación: se ponderarán los conocimientos, la capacidad de aplicarlos a la práctica clínica, la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos, diagnósticos y terapéuticos, la construcción de diagnósticos diferenciales, la fundamentación de decisiones clínicas, la integración de saberes, la expresión clara y la adhesión a principios éticos.

La Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud será responsable de la difusión de las condiciones y pautas del examen. Los médicos deberán presentarse con DNI vigente. En el caso de aspirantes extranjeros, se aceptará certificado de residencia precaria con foto, o el acto administrativo de Migraciones acompañado por DNI vencido o pasaporte. La falta de esta documentación impedirá el acceso al examen.

No se permitirá ingresar con dispositivos electrónicos como celulares, relojes inteligentes, calculadoras o anteojos con tecnología. Todos los elementos serán revisados al ingreso, y la organización no se hará responsable por pérdidas o daños.

Los aspirantes recibirán un cuadernillo de preguntas y una grilla de respuestas que deberán completar únicamente con lapicera negra. Solo se corregirán las respuestas marcadas en esa grilla, y no se admitirá ninguna otra forma de señalización. Cualquier marca incorrecta, tachadura o respuesta múltiple será considerada inválida. Tampoco se entregarán grillas adicionales.

Será obligatorio marcar correctamente en la grilla el tema asignado (A, B, C o D), ya que de lo contrario no se procederá a la corrección. El cuadernillo, que no tiene valor por sí solo, deberá ser entregado junto con la grilla al finalizar la prueba.

Los postulantes no podrán salir del aula durante el examen, salvo en casos de necesidad justificada, en los cuales serán acompañados por personal responsable. Por otra parte, la ausencia sin justificación implicará la exclusión automática del orden de mérito. La misma sanción regirá para quienes incurran en conductas indebidas que puedan afectar la transparencia del proceso, como el uso de material no autorizado o intentos de copia.