Luego del desplazamiento de Diego Spagnuolo por los supuestos audios sobre presuntos pedidos de coimas, el Gobierno nombró a Alejandro Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)

“Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria” anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un posteo de X.

“Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área. Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, precisó luego el vocero.

Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad.



El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria.



Su primera misión será realizar una profunda… — Manuel Adorni (@madorni) August 21, 2025

Las declaraciones de Adorni se dan luego que el Gobierno oficializara a la medianoche el despido de Spagnuolo, quien quedó envuelto en un escándalo después que se le adjudicaran unos audios donde el funcionario aludiría a un supuesto cobro de sobornos.

Pese a la decisión de su apartamiento, desde la Casa Rosada no brindaron ningún tipo de explicación acerca de los audios. Incluso en el comunicado de la vocería presidencial tampoco se aludió al contenido de las grabaciones y si estas eran verídicas, o no. En cambio, desde el Gobierno hablaron de una remoción “preventiva” motivada por “la evidente utilización política de la oposición en año electoral”.

Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 21, 2025

En tanto, consultado por LA NACION, Spagnuolo tampoco respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos, y si estos corresponden a una conversación privada de la que él habría participado.

Su despido fue oficializado este jueves en el Boletín Oficial a través del Decreto 599/2025. Allí además se informa la remoción de su cargo de Daniel María Garbellini, hasta entonces director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Hasta el momento, Vilches tenía a su cargo la Secretaría de Gestión Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, que comanda Mario Lugones.

Egresado de la Universidad del Salvador, Vilches cuenta con una amplía trayectoria en la gestión pública. El funcionario se desempeñó como asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y en el Congreso y ocupó diversos cargos tanto en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) como en la Armada Argentina.

De acuerdo a los datos proporcionados en la página web del Ministerio de Salud, Vilches también fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asesor en la Cámara de Diputado para la Comisión de Salud y Acción Social.

El escándalo por los audios desató otro frente en la cartera que lidera Lugones, recientemente golpeada por el caso de fentanilo contaminado.