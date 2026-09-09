El Gobierno sancionará a otras 15 empresas que operan en Malvinas; Boca le ganó 1 a 0 a San Pablo

El oficialismo daría quórum en la sesión de hoy en Diputados ante la perspectiva de una derrota . El bloque libertario se sumaría a la sesión especial que convocó la oposición en la Cámara Baja, donde busca avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad que vence a fin de año y los distintos proyectos vinculados con el endeudamiento y la morosidad de las familias. La oposición ya había logrado asegurar la sesión, por lo que el oficialismo habilitará el debate.

El bloque libertario se sumaría a la sesión especial que convocó la oposición en la Cámara Baja, donde busca avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad que vence a fin de año y los distintos proyectos vinculados con el endeudamiento y la morosidad de las familias. La oposición ya había logrado asegurar la sesión, por lo que el oficialismo habilitará el debate. El Gobierno anunció que sancionará a otras 15 empresas que operan en Malvinas . Se suman al listado de las 45 compañías anunciadas el viernes que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en el entorno de las islas. Se trata de firmas que para la Casa de Gobierno habrían violado la Ley 26.659.

Se suman al listado de las 45 compañías anunciadas el viernes que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en el entorno de las islas. Se trata de firmas que para la Casa de Gobierno habrían violado la Ley 26.659. Murió Chiche Gelblung . El periodista de 82 años estaba internado en el Sanatorio Mater Dei por problemas respiratorios. Gelblung tuvo una larga carrera como conductor de radio y televisión que marcó una época, y también en la dirección de revistas emblemáticas: logró consagrarse por su estilo y su capacidad para innovar en diferentes formatos. Recibió varios premios, entre ellos el Konex de Comunicación y Periodismo.

El periodista de 82 años estaba internado en el Sanatorio Mater Dei por problemas respiratorios. Gelblung tuvo una larga carrera como conductor de radio y televisión que marcó una época, y también en la dirección de revistas emblemáticas: logró consagrarse por su estilo y su capacidad para innovar en diferentes formatos. Recibió varios premios, entre ellos el Konex de Comunicación y Periodismo. Estados Unidos destruyó cinco buques petroleros iraníes y aumenta la tensión en el estrecho de Ormuz . Fue después de que la Guardia Revolucionaria de Irán atacara una embarcación de guerra estadounidense. Se trata de la última escalada en una serie de ataques y represalias entre Washington y Teherán, que retomaron las hostilidades después de más de seis meses de guerra.

Fue después de que la Guardia Revolucionaria de Irán atacara una embarcación de guerra estadounidense. Se trata de la última escalada en una serie de ataques y represalias entre Washington y Teherán, que retomaron las hostilidades después de más de seis meses de guerra. Boca le ganó 1 a 0 a San Pablo. Fue en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Sudamericana. Miguel Merentiel hizo el único gol del partido. La revancha será el martes en el Morumbí, en Brasil.

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