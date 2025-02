El joven con síndrome de down que creó una marca de anteojos que usan Franco Colapinto y Ricardo Montaner

“Más que un producto, queríamos dar un mensaje. Elegimos vender anteojos para buscar el cambio de mirada. Hay que empezar a ver diferente el tema de la discapacidad”, dice Lourdes Medici, madre de Joaquín Norelli, un joven tucumano de 23 años con síndrome de down y dificultad en el habla que lanzó su emprendimiento de lentes.

El joven, que llamó a su proyecto Joaco Norelli, diseña anteojos con patillas de madera y acetato y logró cautivar a celebridades como Ricardo Montaner, Ingrid Grudke y Franco Colapinto. En la actualidad, recibe más de 100 pedidos al día, pero asegura que no da abasto.

Norelli aspira a que Messi use sus anteojos

El emprendimiento surgió en 2020, cuando Norelli terminó la secundaria. “Nos llaman de la escuela a mi marido y a mí y nos dicen que no se imaginaban un colegio sin él y le ofrecieron trabajo como receptor de los niñitos de primer grado. Sin embargo, con la llegada de la cuarentena solo pudo trabajar dos semanas”, afirmó Medici en diálogo con LA NACION.

En plena cuarentena, la madre lo notaba “retraído y apagado”, así que le preguntó qué le gustaría hacer. ”¡Quiero ser mi propio jefe!”, afirmó Norelli, y Medici agregó: “Él quería tener una marca. Fue en ese momento que se nos ocurrió vender anteojos. Le mostré varios modelos y le pregunté cuáles le gustaba. Joaco quería todo de madera, pero como el material no es tan duradero, después sumamos acetato”.

El primer famoso en recibir uno de sus anteojos fue el cantante Ricardo Montaner. “Soy el fan Nº 1″, afirma el joven, y la madre añade: “Montaner tenía una fundación para chicos con discapacidad en Miami, por eso decidimos mandarle unos lentes de regalo. La gente, al ver que el artista llevaba ese modelo, que le pusimos de nombre Montaner, empezaron a pedirlo”.

Hay una celebridad que Joaquín sueña que tenga sus lentes: “¡Muere por Messi!”, dice Medici. Además, al joven también le gustaría que Mirtha Legrand y Pampita lleven sus anteojos.

Uno de los eventos más destacados que tuvo fue en julio del año pasado, cuando Norelli fue invitado a la primera edición de Pasarela Federal, el evento de moda creado por Ingrid Grudke que convocó a emprendedores y diseñadores del interior del país, para mostrar sus lentes: “Nos pidieron 20 pares de anteojos negros y los tuvimos que hacer en 10 días”, recordó Medici, y añadió: “Fue un desafío para Joaco, disfrutó muchísimo ese momento y se sintió muy feliz”.

El joven tucumano junto a Ingrid Grudke en Pasarela Federal

Norelli, que según su madre es un chico con “mucha energía”, decidió ir por más y lanzó su línea de remeras, pañuelos, mochilas, bolsos, carteras, y materas. “Las remeras son lisas y tienen el logo de la cara de Joaco en tamaño chico. Él se divierte mucho pensando nuevos artículos, generalmente hace la serigrafía de algunos productos, como por ejemplo, en la funda de los anteojos”, indicó la madre.

Los lentes están disponibles con marco circular o cuadrado y en una variedad de colores, que incluyen marrón, negro, verde y blanco; también se ofrece una correa que combina con los anteojos. Todos los modelos tienen las patillas grabadas con el nombre del emprendimiento, un distintivo que le da un sello personal a cada pieza.

Cada producto se entrega con una tarjeta con el siguiente mensaje: “Mi familia no sabía cuánto amor y fuerza tenía hasta que llegué yo a darles y a pedirles todo. Soy Joaco, un joven con síndrome de down lleno de ilusiones y proyectos. Hoy tengo este emprendimiento que me llena el alma. Espero que estos anteojos te hagan ver la vida de la manera que la veo yo, te aseguro que te hará muy feliz. Gracias por confiar y apoyar”.

Norelli junto a sus diseños de anteojos

El joven tiene grandes sueños con su proyecto: “Quiero abrir mi local”, asegura. La madre, orgullosa de su hijo, indica: “Uno nunca sabe hasta cuándo va a tener a sus padres. Se siente muy bien que él pueda seguir con su emprendimiento y trabaje por su cuenta”.

Además, el emprendedor está tomando un curso para chicos con discapacidad intelectual en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) que lo ayuda a llevar a cabo su trabajo: “Son unos cursos de vida autónoma que buscan promover la independencia. Él hace las planillas de Excel con las altas y bajas de los productos, una destreza que lo aprendió ahí. Está buenísimo que puedan lograr una mayor autonomía y que le permita insertarlo en un ámbito laboral”, cuenta la madre.

Medici comenta: “No importa si vende mucho o poco, el tema es que el mensaje llegue lejos y que pueda ver que es capaz. Él tiene ganas de todo. Que siga siendo feliz con lo que hace, quiero verlo disfrutar. El mundo necesita muchos Joacos, hacen el mundo mejor”.

Los interesados en realizar un pedido pueden comunicarse a través de su cuenta de Instagram @joaconorellistore.

