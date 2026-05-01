Desde hoy, la Ciudad de Buenos Aires deja atrás el peaje manual en todas sus autopistas

A las 23:59 de ayer, la Ciudad de Buenos Aires dejó de tener cabinas de peaje para el cobro manual y se convirtió en la primera jurisdicción de la Argentina en contar con un sistema vial de autopistas 100% inteligente.

Con este nuevo esquema, ya no es necesario detenerse para abonar el peaje, ya que el cobro se realiza de forma automática a través de los pórticos distribuidos en la red de Autopistas Urbanas (AUSA). El sistema opera íntegramente con TelePASE y quienes circulen sin estar adheridos serán multados.

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires, AUSA puso en funcionamiento un nuevo pórtico de lectura automática para el cobro de peaje en la autopista 25 de Mayo, a la altura de la calle Culpina. La instalación permitió reemplazar la última estación de peaje manual activa que quedaba en la Ciudad, ubicada en el enlace con la autopista Dellepiane.

“Que todas las autopistas sean inteligentes implica un cambio de paradigma. Significa modernizar la red para que moverse sea más simple, más ágil y más seguro y, de esta manera, dar un paso hacia una Ciudad que se prepara mejor para el futuro”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La última estación de peaje manual activa que quedaba en la Ciudad, ubicada en el enlace con la autopista Dellepiane

A su vez, el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, sostuvo: “La innovación aplicada a la movilidad nos permite transformar la forma en que las personas se desplazan por la Ciudad. Incorporar tecnología en la red de autopistas redefine la gestión del tránsito, con soluciones más inteligentes, dinámicas y adaptadas a las necesidades actuales”.

Principales beneficios

Entre los principales beneficios del sistema se destacan la reducción del tiempo de viaje, una mayor agilidad y comodidad en el pago mediante la lectura automática de patentes. “Además de lograr una circulación más fluida, se produce una mejora significativa en materia de seguridad vial, ya que desaparecen los entrecruzamientos para elegir carril, las distracciones al momento de buscar el dinero para pagar y las detenciones, situaciones que suelen derivar en choques”, explicaron desde AUSA a LA NACION.

Y añadieron: “Esta mayor fluidez también impacta de manera positiva en el medio ambiente, ya que los vehículos circulan a una velocidad más uniforme. En el caso de la autopista Perito Moreno, que el último sábado dejó de tener cabinas de peaje en su traza, la velocidad máxima se unificó en 60 km/h a lo largo de los 2,5 kilómetros que separan el enlace con la autopista 25 de Mayo y la salida de Alberdi”.

Quienes aún no tengan TelePASE deberán adherirse a través del sitio web oficial. Los vehículos que circulen por las autopistas sin estar registrados serán sancionados por el sistema inteligente de tránsito y recibirán una infracción que asciende a $142.498,50.

Los usufructuarios que no tengan TelePASE recibirán una infracción que asciende a $142.498,50

Desde 2014, AUSA fue pionera en la implementación del sistema Free Flow en la Argentina, con una prueba piloto en la subida de la avenida Sarmiento hacia la autopista Illia. En 2019, inauguró el Paseo del Bajo, la primera autopista del país en operar íntegramente bajo este esquema.

En 2023, la autopista Illia se convirtió en la primera en completar la transición del peaje convencional al sistema sin barreras. Ese mismo año, el peaje Alberti incorporó pórticos de cobro automático en ambos sentidos. En 2025, se sumó el peaje de Parque Avellaneda de la autopista Perito Moreno.

Finalmente, desde hoy se incorporó el enlace entre la autopista 25 de Mayo y la autopista Dellepiane, lo que permitió completar la transformación de toda la red.

Desde 2014, AUSA empezó con la implementación del sistema Free Flow

La autopista Dellepiane es uno de los principales accesos y egresos de la Ciudad de Buenos Aires. Conecta la autopista 25 de Mayo con la Riccheri y constituye un corredor clave entre el centro porteño y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Si bien es gratuita en toda su extensión, de 4 kilómetros, alrededor de 90.000 usuarios la utilizan a diario para enlazar con la 25 de Mayo.

La estación de peaje Dellepiane contaba con 15 cabinas en sentido al centro y 11 en sentido a la provincia. Con el crecimiento del sistema de cobro automático, la cantidad de cabinas manuales se redujo de manera progresiva hasta quedar una en cada sentido, dado que apenas el 2% de los usuarios que abonaban el peaje lo hacía en efectivo.

¿Cómo funciona el peaje inteligente?

Al atravesar los pórticos de lectura automática de patentes, no es necesario disminuir, la velocidad para efectuar el pago. El sistema cuenta con tecnología capaz de identificar la patente, detectar el dispositivo TelePASE y realizar el cobro en cuestión de milisegundos, incluso a la velocidad máxima permitida en cada tramo, que varía entre 60 y 80 km/h.

Esto es posible gracias a un conjunto de cámaras que captan las patentes y registran el paso de los vehículos, en coordinación con antenas de detección de TAGs y sistemas láser que permiten clasificar el tipo de vehículo y contabilizar la cantidad de ejes. De este modo, la tecnología no solo registra la circulación, sino que también identifica si se trata de una moto, un vehículo liviano o pesado y determina su categoría para aplicar la tarifa correspondiente.