Subastas del Banco Ciudad: cómo comprar camionetas desde $10.000.000

El Banco Ciudad y AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) convocan a una subasta pública en la que se rematan autos y camionetas, a partir del martes 21 de abril.

El Banco Ciudad subasta lotes de automóviles y camionetas Archivo - Telam

La subasta del Banco Ciudad permite acceder a camionetas, con un precio base que parte de los $10.000.000 y otras opciones de $13.000.000, de forma online.

Esta subasta se desarrollará entre las 11 y las 12.50 horas del martes 21 de abril, de manera electrónica, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad. La entidad financiera resalta que los interesados deben descargar desde el sitio las condiciones de venta, reglamentación y forma de participar.

Los autos y camionetas que subasta el Banco Ciudad

Algunos de los vehículos que remata la entidad, bajo la subasta nº 3848, son:

Camioneta Peugeot Partner, tipo furgón, modelo 2028. Usada, funcionando, con deterioros generales. Precio base: $10.000.000.

Camión Iveco, dobre cabina, modelo 2015. Usado, funcionando, con deterioros generales. Precio base: $21.000.000.

Camioneta Ford Ranger, modelo 2018. Usada, funcionando, con deterioros generales. Precio base: $12.000.000.

Automóvil Chevrolet Cruze, modelo 2014. Sin funcionar, con deterioros generales. Precio base: $10.000.000.

Camioneta Mercedes Benz Sprinter, modelo 2018. Sin funcionar, con deterioros generales. Precio base: $18.000.000.

Camión Mercedes Benz 710, modelo 2009. Sin funcionar, con deterioros generales. Precio base: $10.000.000.

Camioneta Mercedes Benz Sprinter, modelo 2019. Sin funcionar, con deterioros generales. Precio base: $20.000.000.

Camioneta Volkswagen Amarok, modelo 2017. Usada, funcionando, con deterioros generales. Precio base: $12.000.000.

Camioneta Ford Ranger, modelo 2018. Usada, funcionando, con deterioros generales. Precio base: $13.000.000.

Uno de los vehículos que forman parte de los lotes de la subasta del Banco Ciudad

Los pasos para participar de las subastas del Banco Ciudad

Iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad.

Elegir la subasta a la que quieras acceder y suscribirse a la misma.

Agregar los datos personales y seleccionar en “condiciones de venta” para luego adjuntar el comprobante del depósito por el modelo adquirido.

Es importante tener en cuenta que las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.

Tutorial De Subastas Del Banco Ciudad

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar que las ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.