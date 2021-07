El mecánico asaltado en Córdoba donó parte del dinero recaudado a comedores comunitarios

Damián Omar Chaguri, el mecánico cordobés al que le desvalijaron su taller y que había invertido alrededor de 400.000 pesos en la compra de herramientas y maquinaria, recibió la ayuda económica de miles de personas luego de una gran campaña solidaria que inició El Dipy en redes sociales. Y como recuperó más del dinero que había perdido, decidió donar alimentos a varios comedores comunitarios.

“Antes que nada, quiero seguir agradeciendo a cada uno por cada mensaje de aliento que me siguen mandando. Perdón si no llegamos a responder a todos, pero sepan que estamos felices y agradecidos. Por eso; ahora solo nos queda devolver un poco de todo lo que hicieron por mí. Queremos sumar esto a las tantas donaciones que ya hemos estado haciendo a gente que más lo necesita. Con esta pequeña colaboración, muchas personas van a tener su plato de comida caliente. Una vez más, gracias a todos por tanto”, escribió el mecánico, de 29 años, en su cuenta de Instagram.

El mecánico cordobés al que le desvalijaron su taller recibió más dinero del que había perdido y decidió donar alimentos a varios comedores comunitarios Instagram @ch_alineados

El pasado martes, Chaguri había sido víctima de la inseguridad cuando unos ladrones rompieron una reja y desvalijaron su local, ubicado en el barrio Mirizzi de la ciudad de Córdoba. La noticia se viralizó en las redes sociales como consecuencia de una entrevista en la que el joven contó, entre lágrimas, el esfuerzo que había significado juntar la plata para poder equipar su negocio.

“Todo el esfuerzo es lo que más me duele. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio… Me cansé de trabajar para tener lo que tengo y cumplir un sueño. ¡Y me llevaron todo! Pago impuestos, pago el monotributo, rentas, municipalidad, pago todo, nunca me atrasé en nada ni le debo nada a nadie”, aseguró Chaguri, quien se quebró frente a las cámaras.

Y continuó: “Desde los quince años que trabajo con los fierros. Sacrificio nomás. Todo lo que hice lo hice con sacrificio, todo. Todo para tener lo que tengo, para cumplirle el sueño a mi papá, que tenga su taller modelo. Me rompí el alma para cumplir el sueño de él también. Tengo que empezar de nuevo ahora”.

Las palabras de Chaguri generaron que varios famosos se comunicaran con él para ayudarlo, entre ellos, El Dipy. “Me llamó como diez veces. Me dijo de todo. Fue muy solidario y puso a disposición todo para ayudarme”, contó el mecánico.

Abrió un taller mecánico y a los pocos días lo desvalijaron - Fuente: eldoce

A través de su cuenta de Twitter, el cantante de cumbia había expresado su indignación por la noticia del robo. Por esa razón, inició una colecta solidaria para ayudar al joven mecánico a salir adelante. “Esto no lo puedo permitir. No sé quién es el chico, pero avísenle, si saben quién es, que me voy encargar de conseguirle todo. Sé que los que me siguen, gente de bien, me van ayudar para que este chico vuelva a trabajar. No tengo un mango, pero le voy a conseguir todo”, escribió El Dipy.

La campaña solidaria fue todo un éxito y miles de personas ayudaron a Chaguri, quien aseguró que recibió más de lo que necesitaba. A tal punto, que pidió que no le enviaran más. “Nunca me hubiera imaginado que hicieran algo por alguien que no conocen. Es algo increíble lo que hizo la gente por mi. Mucha gente me donó su dinero. A mi me da mucha vergüenza, porque lo que yo quería era recuperar mis herramientas que compré con tanto sacrificio y algunas aún no empecé a pagar“, manifestó el joven en un noticiero.

Por esa razón, Chaguri agradeció la ayuda económica que recibió de miles de personas anónimas luego de la campaña solidaria iniciada por El Dipy en redes sociales. Y al recuperar más dinero del que le robaron, donó alimentos a varios comedores cordobeses.

