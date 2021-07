Los comentarios xenófobos de una mujer en un colectivo contra una joven extranjera

Una mujer que viajaba en un colectivo de Rosario tuvo una reacción xenófoba contra una joven extranjera y las imágenes del hecho se difundieron en las redes sociales donde se viralizaron en poco tiempo. El episodio se dio este miércoles en una unidad de la línea 112 N de esa ciudad, cuando la mujer comenzó a atacar a la estudiante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), lo que generó la inmediata reacción en su defensa de varios pasajeros del colectivo.

“No tenemos por qué pagarle los estudios a los extranjeros”, dice la mujer. Ante el pedido de silencio por parte de un pasajero, le responde agresivamente: “Andá a boludear al país de ella a ver si te dejan pasar la frontera. Seis de cada 10 chicos argentinos están muriendo de hambre, pero ellos no te dejan pasar ni de la frontera, te ponen el sello y en una semana te tenés que ir, sino te están buscando. Y acá salud y educación gratis. Hay que hacer un bloqueo porque el Gobierno no hace nada. Los que pagamos somos nosotros. Bolu… de mier… Estoy podrida. Si no te gusta andate a estudiar a otro país a ver si te dejan entrar”, sigue la mujer mientras se saca el barbijo.

En el fondo se escucha a varios pasajeros que le piden que se calle y al conductor para que intervenga: “Hágala callar, chofer”. “No le está diciendo nada la chica, ¡Basta!”, agrega alguien más. “¿Y qué va a decir? Si le estoy pagando la universidad, está bien callada. Usted cállese, defienda el país, mire cómo estamos”, agrega enojada en una discusión con otra mujer que intenta calmarla y defender a la joven que permanece en silencio.

La reacción xenófoba de una mujer en un colectivo contra una estudiante extranjera

“No vamos a pagar más, estamos juntando firmas, así que no te vas a poder recibir”, sentencia en medio de la discusión, mientras la otra persona le pide a la estudiante que no le conteste sus agravios. “¿Qué va a contestar? Si tiene la cola entre las patas. Nosotros no le vamos a pagar más”, dice.

Después de varios minutos la discusión se torna más violenta. “Cállese y váyase a su casa, no le falte el respeto a la gente”, expresa la otra persona. “A qué te crees que vino esta a hacerme un favor? vino a robarse un título”, sostiene al final de la grabación.

La mujer agravió por varios minutos a la joven que fue defendida por otros pasajeros del colectivo Captura de video

Las imágenes quedaron grabadas en el teléfono de una persona y fueron compartidas por la periodista Anabela Tramontini en Twitter. En un comentario, una periodista de un medio local también sostuvo que esa misma persona la había agredido verbalmente en una oportunidad mientras estaba trabajando.

“Esa mujer se me acercó en la peatonal para preguntarme de dónde soy. Cuando le respondí que era de España se quedó callada porque no me creía. Le dije otro país latinoamericano y ahí empezó: ‘Esto se llenó de indios como vos que vienen a sacarnos el trabajo’. Es xenófoba y racista”, escribió la periodista de El Tres, Almudena Munera Muñoz.

Una periodista de Rosario sostuvo que la misma mujer la había agredido verbalmente mientras estaba trabajando Captura

