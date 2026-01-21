El médico argentino con un rol clave en campañas mundiales de vacunación que pueden salvar a millones de niños

La definición de estrategias a largo plazo para la inmunización de poblaciones en riesgo es una tarea de vital importancia por el objetivo tan simple como concreto que tiene esa misión: salvar vidas. Y en esa planificación a nivel global cumple un rol trascendente un argentino, Ignacio Esteban, que desde el equipo de Política de Vacunas en Gavi, la alianza global para las vacunas, trabaja en establecer prioridades sobre las enfermedades que pueden ser contrarrestadas en los países menos desarrollados con la disposición de dosis suficientes.

Su aporte durante el 2025 fue decisivo para establecer los mecanismos necesarios para que una vacuna contra el virus que causa bronquiolitis y neumonía en menores de dos años tenga preeminencia en la oferta del programa de asistencia a naciones de bajos ingresos, donde se producen el 98% de las muertes por esta infección. La inclusión en el menú de Gavi de la vacuna materna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) fue el resultado del análisis y trabajo efectuado por Esteban.

“Desde 2023 lidero el proyecto de evaluación de esta nueva vacuna, que incluyó numerosos análisis y consultorías junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y múltiples socios globales. Desde mi llegada a Gavi trabajé con mi equipo para lograr esta aprobación, y ahora estamos enfocados en diseñar un programa de vacunación que se adapte a las realidades de cada país, teniendo en cuenta sus problemáticas y necesidades”, comentó Esteban en diálogo con LA NACION desde las oficinas en Ginebra de la alianza global para las vacunas.

“Que un niño en Kenia o Nigeria tenga ahora la misma posibilidad de prevenir la bronquiolitis que uno en Europa o Estados Unidos es una muestra de lo que la salud global puede lograr”, agregó.

A partir del análisis desarrollado por el equipo de trabajo encabezado por Esteban, médico egresado de la Universidad Austral, países con un PBI per cápita menor a los 1820 dólares podrán acceder a bajo costo a la vacuna para prevenir la propagación del virus que causa bronquiolitis y neumonía en niños, algo que causa estragos en varios lugares del mundo en desarrollo. Esos estados utilizan, como en el caso de vacunas contra otras infecciones, un sistema de cofinanciación propuesto por Gavi, que se adapta a la realidad económica de cada país.

Esa organización que cuenta entre sus socios a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, el Banco Mundial y la Fundación Gates, entre otras entidades internacionales, busca salvar vidas con un uso equitativo y sostenible de vacunas. En las últimas dos décadas, los registros de Gavi marcan que su asistencia a países en desarrollo ayudó a vacunar a 1200 millones de niños y se calcula que esa tarea permitió evitar, al menos, 20 millones de muertes.

Esa expectativa aparece ahora con la inclusión de la vacuna contra el VSR como parte del portfolio de vacunas de Gavi luego de las recomendaciones efectuadas por Esteban y su equipo de colaboradores. Él es pediatra, neumonólogo y profesor asociado de Salud Pública en la Universidad Austral, entrenado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Hospital Garrahan.

“El desafío ahora es la implementación”, agregó el médico, que es hijo de un reconocido veterano de Malvinas, el coronel retirado Carlos Daniel Esteban, condecorado con la medalla al Valor en Combate por las acciones al frente de su unidad durante al desembarco en San Carlos.

Trayectoria

Antes de llegar a esa importante posición en la alianza global para las vacunas, Esteban trabajó durante muchos años junto a Fernando Polack en la Fundación Infant, donde condujo estudios sobre bronquiolitis y ensayos clínicos durante la pandemia del Covid-19.

También participó en estudios sobre seroprevalencia en África como parte del International Vaccine Access Center, en Estados Unidos, país donde continuó sus estudios con una maestría en Salud Pública y Enfermedades Infecciosas y una certificación en Ciencia y Política de Vacunas en la Universidad Johns Hopkins, como becario Fulbright y del Ministerio de Educación de la Nación.

Ahora, como líder del análisis técnico y el caso de inversión para la inclusión de la vacuna contra el VSR, Esteban contribuye en Gavi en la evaluación y comparación de nuevas vacunas para facilitar su acceso en los países más pobres, incluyendo nuevas vacunas contra la tuberculosis, dengue y estreptococo grupo B, entre otras.

El escenario internacional en el que se mueve este médico argentino formado en hospitales de nuestro país puede graficarse con los datos de que 57 países aumentaron en 2024 su protección sanitaria con vacunas facilitadas por el sistema de Gavi y que 17 naciones utilizaron las reservas de emergencia sustentadas por esa organización para acceder a inmunizaciones contra el cólera, el meningococo y la fiebre amarilla.