El mercado de mariscos de Wuhan, el origen de la pandemia para dos nuevos estudios

Dos nuevos estudios que se conocieron este fin de semana coinciden en proporcionar más evidencia de que el nuevo coronavirus se encontraba en animales vivos que estaban a la venta en un mercado mayorista de Wuhan y empezó a diseminarse entre los trabajadores y los clientes no antes de noviembre de 2019, según publicó The New York Times.

En las 150 páginas de información pendiente de publicación en revistas científicas, los investigadores también llegan a la conclusión de que los datos disponibles no respaldan la hipótesis alternativa de que el nuevo coronavirus se escapó de un laboratorio de Wuhan.

Los primeros casos de una neumonía viral que, más tarde, la Organización Mundial de la Salud (OMS) denominaría Covid-19, se concentraron cerca del Mercado Mayorista de Mariscos de Huanan, con decenas de internados para diciembre de 2019.

El equipo de la OMS que relevó el mercado en enero del año pasado dio con el hombre que, por el momento, es considerado el primer contagiado comprobado. El desplazamiento de la población por la celebración del Año Nuevo chino en enero de 2020 facilitó la propagación del virus.

La venta de animales y las condiciones del mercado de Wuhan eran un escenario ideal para la transmisión de virus LA NACION

“La agrupación geográfica de los primeros casos conocidos de covid-19 y la proximidad de muestras ambientales positivas a vendedores de animales vivos sugieren que el mercado mayorista de mariscos de Huanan en Wuhan habría sido el lugar de origen de la pandemia”, definieron los autores de uno de los estudios.

En ese trabajo, que consistió en mapear 156 contagios en Wuhan en diciembre de 2019, participaron científicos de más de una decena de institutos de investigación universitarios e instituciones de distintos países.

Los puntos que representan esos contagios se concentran en los alrededores del mercado de venta de animales. Luego, hicieron lo mismo con 737 casos de enero y febrero de 2020: el patrón se repitió, con los contagios que se seguían agrupando en hasta 10 kilómetros a la redonda del mercado y, principalmente, en adultos mayores. Esto, para los investigadores, no pudo deberse al azar.

Prevenir, la clave

“Cuando se observa toda la evidencia en conjunto, es una imagen extraordinariamente clara de que la pandemia comenzó en el mercado de Huanan”, dijo a The New York Times uno de los coautores, Michael Worobey, de la Universidad de Arizona. “Comprender las circunstancias que conducen a las pandemias es fundamental para su prevención”, afirman los autores.

A la vez, las muestras tomadas en enero de 2020 de los pisos, las paredes y otras superficies del mercado ubicaron rastros genéticos de dos linajes del virus (A y B, que difieren solo por dos mutaciones) en el extremo sudoeste, donde estaban los vendedores de perros mapaches y otros mamíferos, huéspedes conocidos de los coronavirus.

El segundo estudio, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, confirma la presencia del linaje A en el mercado en enero de 2020, mientras que el otro equipo ubica el linaje B en el lugar ya en noviembre y diciembre de 2019.

Esto, para los científicos, no hace más que describir un origen animal por separado del SARS-CoV-2, con su adaptación a los humanos en dos etapas: noviembre/diciembre de 2019 y enero/febrero de 2020.