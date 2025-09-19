El Ministerio de Salud designó a un nuevo representante en el Consejo de Administración del Garrahan

En medio del conflicto entre el Gobierno y el Garrahan por el reclamo de la ley de emergencia pediátrica, el Ministerio de Salud modificó a su representante en el Consejo de Administración del hospital. A través de la Resolución 2603/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, anunció la salida de Roberto Agustín Dalmazzo y oficializó la designación de César Orlando Avellaneda.

La medida surgió a partir de la denuncia de Dalmazzo, quien había sido nombrado en octubre de 2024 tras la salida de Patricia Edith Elmeaudy. Antes de ser designado, el exconsejero, que es contador público, había sido director del hospital.

“Dase por designado al licenciado Cesar Orlando Avellaneda por el término de dos años, como representante del Ministerio de Salud en el Consejo de Administración del ente hospital de pediatría Profesor Juan Garrahan”, detalla el documento que lleva la firma de Mario Lugones, titular de la cartera.

Según el sitio oficial del hospital, hasta el momento de su designación como consejero, Avellaneda cumplía el cargo de asociado de enfermería. Anteriormente era supervisor de enfermería y fue uno de los artífices de uno de los proyectos más importantes del Garrahan en los últimos años: una aplicación que sirve para mejorar la adherencia al tratamiento de adolescentes con patologías complejas.

En esa ocasión, señaló que la idea de desarrollar una aplicación es el resultante de un lineamiento hacia la investigación que se inició a raíz de las becas de investigación que otorga el hospital. “Esto sale de políticas de gestión públicas y hace al Garrahan aún más grande de lo que es”, expresó.

En uno de sus últimos actos como asociado en el hospital, Avellaneda encabezó la inauguración de la Residencia de Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales. Fue el encargado de darle la bienvenida a los residentes y sostuvo: “El Garrahan tiene uno de los mejores equipos del país en el cuidado crítico neonatal y ustedes tienen la posibilidad de aprovechar esta instancia de aprendizaje para luego replicar el conocimiento en otros servicios”.

En 2024, en una de sus primeras medidas como ministro de Salud, Lugones decidió la expulsión de los integrantes del Consejo de Administración porque habían resuelto pagar un bono complementario de $500.000 a todo el personal, que luego mantuvo, y redujo el número de representantes del gobierno nacional de cuatro a tres. Así, quedó conformado por Soraya Anis El Kik a la cabeza -que renunció en junio de este año- y por Roberto Agustín Dalmazzo y Jorge Menehem, como consejeros.