Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este viernes 19 de septiembre: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que no hubo condiciones adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) afirmó que este viernes 19 de septiembre volverán las precipitaciones y advirtió que para el fin de semana también se esperan fenómenos atípicos. En tanto, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para distintas regiones del territorio nacional.

Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas -que estarán bajo la advertencia naranja por tormentas- serán el suroeste de la provincia de Buenos Aires (Médanos, Bahía Blanca, Punta Alta, Tornquist, Pigüé, Puan, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Coronel Dorrego y Coronel Pringles) y el sureste de La Pampa (Bernasconi y La Adela). Para estos casos, el SMN señaló que se trata de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.

A su vez, el aviso amarillo por tormentas regirá en Buenos Aires (en sectores del centro y el oeste), Río Negro, Mendoza, La Pampa, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, donde se anticipan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Mapa de alertas para este viernes 19 de septiembre

Por su parte, en las zonas cordilleranas de Chubut (en el norte), Río Negro y Neuquén (en el sur) habrá una alerta amarilla por lluvias intensas, que condicionará las actividades cotidianas.

Frente a estas condiciones, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caer.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Estar atento ante la posible caída de granizo

Informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En las zonas cordilleranas de Mendoza y San Juan regirá un aviso amarillo por vientos fuertes, los cuales tendrán velocidades estimadas entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, detalló el organismo. En paralelo, para el norte de San Juan, en La Rioja y zonas de Catamarca se emitió una alerta amarilla por viento Zonda.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 19°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 16°C y máximas de 21°C. Se pronosticaron tormentas para la mañana, las cuales comenzarán a aislarse con el correr de la tarde y desaparecerán durante la noche. Los vientos del sector noreste tendrán velocidades aproximadas de 12 kilómetros por hora y la humedad será del 83%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 18°C, mínimas de 16°C y máximas de 20°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan tormentas durante la mañana que irán despareciendo con el pasar de la jornada. Además habrá una humedad del 85%.

El Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 17°C y 32°C en Córdoba, 19°C y 35°C en Tucumán, 18°C y 30°C en Santa Fe, 17°C y 29°C en Entre Ríos, 15°C y 33°C en Jujuy, 17°C y 32°C en Salta, 20°C y 29°C en Misiones, 20°C y 35°C en La Rioja, 19°C y 37°C en Santiago del Estero, 16°C y 25°C en San Luis, 20°C y 25°C en San Juan, 16°C y 20°C en Mendoza, 10°C y 14°C en Río Negro, 7°C y 14°C en Chubut y 0°C y 9°C en Santa Cruz.

El sábado, en tanto, el AMBA estará bajo alerta amarilla por tormentas “de variada intensidad y algunas localmente fuertes”, según informó el organismo. “Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, afirmó.