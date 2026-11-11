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El momento en que el papa León XIV se emocionó durante su visita a la cárcel de Devoto

El Santo Padre llegó poco antes de las 8 al Complejo Penitenciario Federal para compartir el encuentro con presos alojados en el lugar y se lo vió visiblemente emocionado al escuchar el testimonio de uno de los detenidos

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El papa León XIV en la cárcel de Devoto
El papa León XIV en la cárcel de Devoto

El papa León XIV llegó esta mañana a la cárcel de Devoto, donde lo recibieron Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad nacional, y Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación, y lo esperaban alrededor de 70 detenidos que siguen en el penal porque todavía no los trasladaron a Marcos Paz, ya que pronto será demolido.

Tras las palabras del arzobispo Jorge García Cuerva, el Sumo Pontífice escucho el testimonio de Cristian, un joven de 29 años que permanece detenido en el penal desde 2025: “Durante el tiempo en que estuve en situación de calle, el consumo de drogas y alcohol me empujaba a cometer delitos para sostener mi adicción. Todo eso terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren”.

La llegada del Papa a la carcel de Devoto
La llegada del Papa a la carcel de Devoto

“Perdí mi trabajo; lo perdí todo. Al momento de mi detención, durante las noches no lograba dormir. La cabeza no me paraba: recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo. Ya en el penal, me acerqué a la capilla; allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con Él. Decidí seguirlo, convencido de que Él es el verdadero camino”, sumó.

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