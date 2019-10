El monumento estará en el Parque de la Estación Fuente: LA NACION - Crédito: Victoria Gesualdi

Siete años debieron pasar para que los familiares de las víctimas de Cromañón y los sobrevivientes de la tragedia lograran el aval para construir u n monumento en homenaje a sus seres queridos. Aunque siempre hubo lugares donde rendirles tributo en plazas, placas o calles con sus nombres la meta era encontrar un sitio donde eternizar su recuerdo. El camino fue largo y encontró resistencia de algunos movimientos, pero finalmente con la intervención de la Justicia y la aprobación de una ley en la Legislatura porteña, lograron el objetivo.

El próximo 30 de diciembre se cumplen 15 años del incendio en el boliche que causó la muerte de 194 personas y para esa fecha debería estar finalizado el monumento en el Parque de la Estación, el lugar elegido. A pesar de la orden de la justicia, en un fallo emitido en febrero pasado, parece poco probable que esté finalizado para el aniversario. Sin embargo el proyecto ya está diseñado y la obra ya fue adjudicada. Sus características principales se conocieron hace pocos días en la audiencia pública previa al debate entre los diputados. Un gran muro, un faro de 25 metros, todos los nombres de los fallecidos y un árbol de una especie considerada de las más antiguas del mundo forman parte de todo el conjunto.

La base del monumento será un muro donde se colocará una banda de solado de granito blanco, de 75 centímetros de ancho, con los nombres de todas las víctimas que se gravarán al lado de la leyenda "Homenaje a las Víctimas de Cromañón". El muro presentará un quiebre en su basamento con lo que se generará una repisa lineal, debajo de los nombres, donde podrán colocarse objetos recordatorios.

El hito, o faro, se instalará en el punto más alto del parque. Será una estructura metálica recubierta de chapa de acero con una iluminación superior visible. "Este faro es la columna vertebral de la propuesta y le da sentido al espacio de memoria. Eso asegura su visibilidad desde distancias largas. Se incorporará la fuente en la base del mismo para seguir con la simbología de la propuesta inicial", dice parte del proyecto.

El Parque de la Estación fue inaugurado en junio para sumar más de 14.000 metros cuadrados de espacio público y verde, una de las demandas de las comunas 3 (San Cristóbal y Balvanera) y 5 (Almagro y Boedo) que sufren por la ausencia parques y plazas. Esta ubicado en el polígono delimitado por las calles Perón, Anchorena, Díaz Vélez, Gallo y las vías del ferrocarril. Está cerca de la estación Once, la plaza Miserere y el boliche que se incendió en 2004.

El lugar fue propuesto por el Gobierno de la Ciudad ante un fallo de la justicia que lo obligó a construir un monumento conmemorativo. Ese lugar también contará con un árbol de la especie Ginkgo Bilova, se colocarán bolardos iluminados y unidos de a dos con cadenas y al pie del faro se creará un área de descanso con bancos cúbicos con venecitas de colores.

El fallo judicial que ordenó al Gobierno a instalar el memorial fue el epílogo de un largo camino que lo inició hace siete años la Asociación Civil "Que no se repita" que nucleaba a familiares y sobreviviente de Cromañón. En febrero el juez Andrés Gallardo, titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°2 le puso punto final a una larga polémica que tuvo diferencias entre las agrupaciones. Las ultimos focos de discusión estuvieron puestos en el lugar elegido para la instalación, el dinero que se invertirá en el proyecto y en la intervención de la Legislatura.

"La ley es innecesaria y sobreabundante porque hay una sentencia firme de la justicia. El lugar fue acordado en una audiencia en el juzgado entre todas las partes por eso lo que se hizo en la Legislatura fue una cortina de humo, un paso de comedia que enmascaró una sentencia en un juicio que el Gobierno obstaculizó cuantas veces pudo", opinó José Iglesias de la agrupación Que no se repita. "A mí tampoco me gusta donde estará, pero es el mejor lugar que se encontró. Debería ubicarse en la apertura de la calle Mitre, el espacio que todos estábamos de acuerdo, pero no se pudo", agregó.

Más allá de esto, el monumento ya tiene un lugar definido y la empresa INGECONS SA tendrá la responsabilidad de construirlo con un presupuesto de $21.636.297, según se publicó en el Boletín Oficial el 28 de junio pasado. "Los homenajes pueden estar en cualquier lado, pero este tiene una historia especial porque la mayoría de los padres pensamos que es muchísimo dinero y creemos que se podía destinar a otras utilidades como atender a sobrevivientes o familiares de las víctimas", sostuvo Nilda Gómez, de la agrupación Familiares por la Vida. "¿No hay dinero para atender tantas necesidades concretas y sí para un monumento faraónico? El homenaje es bárbaro, pero el tema es el dinero; no tiene que ver con el gobierno porque hay una sentencia de la justicia que se debe cumplir", agregó.

Lo que todavía sigue impactando entre los familiares y sobrevivientes es que las llaves del local donde ocurrió la tragedia están en poder del dueño, Rafael Levy. Esa medida ordenada por la Justicia también dio por terminada la posibilidad que el boliche se convirtiera en un santuario, como también lo habían pedido los damnificados. "Cuanto más homenajes haya mejor se preservará la memoria. Pero el lugar no se conservó y allí estaba la historia, las marcas de nuestros hijos queriendo salir, las marcas de sus manos en hollín queriendo salir de esa trampa. Si el estado estuvo presente para matar debía estar presente para preservar la memoria", sostuvo Gómez.

El memorial debería estar finalizado para inaugurar el 30 de diciembre, en el 15° aniversario de la fatídica noche en el recital de Callejeros. El recuerdo de las víctimas está presente en varios lugares, pero en el Parque de la Memoria tendrá un sitio definitivo.