El pastor del templo evangélico de Chaco donde habló Milei defendió el discurso del Presidente

El pastor Jorge Ledesma -gestor de la iglesia evangélica Portal del Cielo- se refirió a las críticas que generó la presencia de Javier Milei y su discurso en el acto de cierre de un congreso realizado en el templo chaqueño. “Estaba seguro de que iba a suceder porque no estaba invitando a un pastor, sino a un Presidente. Era lógico que iba a estar teñido”, evaluó.

Así, en diálogo con Radio Mitre, el religioso calificó la visita de Milei de algo “histórico” ya que se trata de la primera vez que un jefe de Estado asiste a una iglesia evangélica para un evento semejante. Ledesma también respondió a los comentarios negativos de uno de los líderes de la congregación, el pastor Norberto Saracco, quien hizo alusión a una una “presencia lamentable”.

“El pastor Saracco es uno de nuestros patriarcas con una trayectoria intachable. Conozco el corazón de ese hombre y con qué posición lo hace. Estoy seguro que es una actitud honesta desde su corazón”, respondió el pastor chaqueño y añadió: “Todo depende de la expectativa que uno tenga. Mi expectativa personal cuando lo invitamos a Milei era que esté presente, después surgió la idea de que hable”.

Milei en la inauguración de la Iglesia Portal del Cielo, en Chaco. Captura

En esta misma línea, relató cómo fue su primer encuentro con Milei, semanas antes de la visita del primer mandatario a la iglesia en el norte del país. “Él me manifestó que sus decisiones no las hacía por impulsos o convicciones de libros de economía, sino que estaba apoyado por las enseñanzas judeocristianas que recibió“, detalló.

Y siguió: “Respeta mucho lo que se enseñó en la antigüedad y cree en los valores que Dios estableció para el pueblo de Israel. Me dijo que seguir estos preceptos es una de las principales llaves para salir adelante y que las cosas salgan bien”.

Ledesma también defendió algunos tramos del discurso del presidente Milei que generaron críticas debido a su incongruencia con algunos preceptos religiosos. “En algunos temas estuve incómodo hasta que entendí que no hablaba de la justicia social de Dios. Milei quiso referirse a una forma particular de entender la justicia social, me di cuenta de que hablaba de una forma política de la justicia social, de la posición de un sector político”, justificó.

“Nuestra lucha como Iglesia argentina en general fue que, a pesar de que por muchísimos años no queremos vincularnos con la política, encontramos que algunos valores aceptados en la Nación eran confrontados de una manera casi agresiva”, explicó y añadió: “Vimos que eso era avasallado y tuvimos que salir a la arena con declaraciones, movilizaciones, defendiendo la vida y que no se promuevan leyes como la del aborto”.

Las personas en la salida de la iglesia a la que asistió Milei. Pablo Caprarulo - LA NACION

Al ser consultado sobre si volvería a invitar a Milei tras el escándalo que generó la primera visita, ratificó: "Como presidente sí, como político no“. ”También lo tuvimos al gobernador, a [Jorge] Capitanich, que también hablaba con sesgo político del otro lado. No se puede juzgar si hubo una intencionalidad política del Presidente para venir, pero valoré mucho que nuestra comunidad haya sido visualizada por primera vez por la actitud de acercamiento del Presidente de la Nación", dijo.

El pastor también aclaró que la iglesia no recibe financiación de parte del Estado. “Nosotros lo entendemos como un milagro de Dios, porque todo es absolutamente plata chaqueña que tiene que ver con gente comprometida por un sueño”, afirmó y dio detalles sobre los servicios que realizan cada semana en los que, entre otras cosas, aseguró que curan a los enfermos con solo tocarlos: “Hacemos oraciones por los enfermos. No es un don personal, es una gracia que Dios le dio a todas las personas de fe. En nuestra congregación oramos por las personas y las personas se sanan: tenemos médicos constatando para confirmar que hubo un hecho sobrenatural”.