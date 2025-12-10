El peligro oculto y grave de usar el celular en el baño: “Depende de vos”

En su visita a LN+, Jorge Tartaglione expuso un dato alarmante: seis de cada diez celulares están contaminados con materia fecal. Según el experto, este mal hábito que muchas personas repiten a diario representa una gran exposición para nuestra salud.

“La gran mayoría de las enfermedades infectocontagiosas se transmiten a través de las manos”, manifestó Tartaglione. En palabras del experto, “cuando presionamos el botón del inodoro, la contaminación se expande hasta por ocho metros”.

Llevar el celular al bano: una mala costumbre

En referencia a la higiene, el médico dijo: “El lavado de manos, del celular o el picaporte, todo eso, depende de vos”. Además del teléfono celular, Tartaglione detalló que “la materia fecal también está presente en nuestro cepillo de dientes”.

Llevar el celular al baño representa un mal hábito

Consultado sobre quiénes deberían prestar más atención a estos cuidados, Tartaglione indicó: “Si tenés hijos pequeños o vivís con ancianos, aún más atención tenés que prestar”.

Las enfermedades infectocontagiosas más comunes

En este segmento se pueden resaltar tres subgrupos: las enfermedades virales, las bacterianas y las fúngicas.

Enfermedades virales

Resfriado común: Causado principalmente por rinovirus, es una infección común de las vías respiratorias superiores.

Enfermedades bacterianas

Amigdalitis estreptocócica: Infección de la garganta causada por la bacteria Streptococcus.

Infección de la garganta causada por la bacteria Streptococcus. Gonorrea y sífilis: Infecciones de transmisión sexual causadas por bacterias, transmitidas principalmente a través del contacto sexual.

Infecciones de transmisión sexual causadas por bacterias, transmitidas principalmente a través del contacto sexual. Salmonelosis: Infección del sistema digestivo causada por la bacteria Salmonella.

Enfermedades fúngicas y parasitarias