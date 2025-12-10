El peligro oculto y grave de usar el celular en el baño: “Depende de vos”

Jorge Tartaglione detalló en LN+ las contraindicaciones que tiene este hábito para la salud; “La mayoría de las enfermedades infectocontagiosas se transmiten a través de las manos”, detalló
- 2 minutos de lectura'
En su visita a LN+, Jorge Tartaglione expuso un dato alarmante: seis de cada diez celulares están contaminados con materia fecal. Según el experto, este mal hábito que muchas personas repiten a diario representa una gran exposición para nuestra salud.
“La gran mayoría de las enfermedades infectocontagiosas se transmiten a través de las manos”, manifestó Tartaglione. En palabras del experto, “cuando presionamos el botón del inodoro, la contaminación se expande hasta por ocho metros”.
En referencia a la higiene, el médico dijo: “El lavado de manos, del celular o el picaporte, todo eso, depende de vos”. Además del teléfono celular, Tartaglione detalló que “la materia fecal también está presente en nuestro cepillo de dientes”.
Consultado sobre quiénes deberían prestar más atención a estos cuidados, Tartaglione indicó: “Si tenés hijos pequeños o vivís con ancianos, aún más atención tenés que prestar”.
Las enfermedades infectocontagiosas más comunes
En este segmento se pueden resaltar tres subgrupos: las enfermedades virales, las bacterianas y las fúngicas.
Enfermedades virales
- Resfriado común: Causado principalmente por rinovirus, es una infección común de las vías respiratorias superiores.
- Gripe: Infección viral que causa síntomas similares a los del resfriado, pero a menudo más intensos.
- Varicela: Enfermedad contagiosa causada por el virus varicela-zóster, que se transmite por contacto cercano.
- COVID-19: Infección causada por el coronavirus SARS-CoV-2.
- Sarampión: Enfermedad vírica muy contagiosa.
- Hepatitis: Infecciones hepáticas causadas por diferentes virus (A, B, C).
Enfermedades bacterianas
- Amigdalitis estreptocócica: Infección de la garganta causada por la bacteria Streptococcus.
- Gonorrea y sífilis: Infecciones de transmisión sexual causadas por bacterias, transmitidas principalmente a través del contacto sexual.
- Salmonelosis: Infección del sistema digestivo causada por la bacteria Salmonella.
Enfermedades fúngicas y parasitarias
- Pie de atleta: Infección fúngica que afecta los pies.
- Infecciones por cándida: Infecciones causadas por levaduras del género Candida.
- Malaria: Enfermedad parasitaria transmitida por mosquitos.
- 1
“Revancha” con suerte. Misterio sobre el único ganador de más de US$6.000.000 del Quini 6
- 2
Ley de Libertad Educativa: homeschooling, examen final del secundario, evaluación docente y rendición de cuentas, los ejes
- 3
Nuevo estudio: por qué bailar tango podría ser una actividad clave para desacelerar el envejecimiento cerebral
- 4
Llega al país un nuevo fármaco inyectable para adelgazar: quiénes lo pueden usar