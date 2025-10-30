El pronóstico del tiempo para este jueves 30 de octubre en todo el país

En medio de una semana en la que la temperatura registró descensos en varios distritos del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este jueves 30 de octubre y detalló cómo seguirán las condiciones de cara al fin de semana. Además, advirtió que no hay alertas por condiciones adversas en ninguna provincia del territorio nacional.

Según el parte del organismo nacional, el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantendrá similar a los últimos días aunque con una leve suba de temperatura. Este jueves el cielo estará mayormente nublado por la mañana, al mediodía habrá una 40% de probabilidades de lloviznas, por la tarde volverá a estar mayormente nublado y por la noche parcialmente nublado.

Las máximas para este jueves en el centro del país SMN

Este jueves, la temperatura mínima parte en unos 13°C y trepará hasta los 20°C. Los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. En tanto, el viernes el viento continuará igual pero la temperatura máxima de la jornada alcanzará los 24°C, se espera que esté algo nublado durante la primera mitad de la jornada. El fin de semana la temperatura mostrará una nueva suba leve para alcanzar, durante el sábado y el domingo, una máxima de 25°C. En ambos días se esperan jornadas parcialmente nubladas en su totalidad y vientos que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora.

Fin de semana con posibles tormentas

Según anticipó el sitio especializado Meteored, la Patagonia mostrará un desmejoramiento de las condiciones entre jueves y viernes con el ingreso y posterior avance hacia el norte de un frente frío. Este sistema estará dejando precipitaciones aisladas, una intensificación de vientos del sudoeste con ráfagas fuertes, y un nuevo descenso térmico en la región.

Pronóstico de cómo estará el clima los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

El frente alcanzará la región central del país hacia el final del viernes, donde se combinará con temperaturas elevadas y un nivel moderado de inestabilidad atmosférica.

En ese contexto, podrían reaparecer algunas tormentas aisladas sobre La Pampa y el sudoeste bonaerense, con eventos más extendidos en la zona de Cuyo. Estas condiciones podrían derivar en tormentas localmente intensas durante el comienzo del fin de semana en el centro-oeste argentino.

Los modelos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) anticipan además que el domingo la inestabilidad avanzará hacia el norte y el este del país, con la posibilidad de chaparrones y tormentas dispersas en áreas del Litoral y la provincia de Buenos Aires.