Hasta cuando sigue el frío: el pronóstico del tiempo para la última semana de octubre, según Diego Angeli

Clima del lunes: inestable con descenso de temperatura

Para hoy se espera una jornada con permanente circulación de aire frío, lo que nos mantendrá distantes de las altas temperaturas de la semana pasada. La mañana mostrará mucha nubosidad, viento moderado del sur con ráfagas débiles y mínima de 10ºC. El viento en superficie y la falta de sol dejarán una percepción más fresca de la mañana, obligándonos a abrigarnos mucho más que la semana pasada. Se espera una jornada que transcurra bajo un permanente manto de nubes, ligeramente inestable, con baja probabilidad de lluvias, pero sin descartar algunas lloviznas. El mercurio mostrará una máxima irreconocible que escalará solo hasta 15ºC, en una tarde sin sol y algo ventosa. Hacia la noche se atenuarán las ráfagas, pero se renovará la inestabilidad y algunas lloviznas no desentonarían, en un cierre con 12ºC que obligará a poner una manta en la cama.

Clima del martes: de vuelta a los amaneceres invernales

Cuando parecían dejados definitivamente atrás, la primavera nos sorprenderá con una nueva mañana con bajas temperaturas. Volverán las bufandas, los gorros de lana y los abrigos gruesos para darnos una nueva postal invernal. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado del este y mínima de 7ºC, dos menos en el sector suburbano. El chiflete desde el río incluso podría dejarnos una sensación térmica menor para devolvernos al pleno invierno en lo que podía ser tranquilamente una mañana del mes de julio. El termómetro las tendrá todas en contra en un día con viento fresco desde el este y sin el respaldo solar, por lo que se recortará en 16ºC, en una tarde con mucha nubosidad. La noche mostrará una tímida recuperación térmica en un cierre menos frío con 15ºC.

La primavera deberá esperar unos días para volver a florecer

Clima del miércoles: fresco e inestable

El termómetro y el calendario seguirán desincronizados en otra jornada con matices invernales. Se prevé un amanecer con viento moderado del sudeste, cielo mayormente nublado y mínima de 8ºC por suerte sin tanto viento para que no se sienta tan fría. Será otro día nuboso e inestable, aunque con una probabilidad más alta de tener alguna lluvia aislada o lloviznas intermitentes. El mercurio seguirá sedado por la circulación de aire frío en una tarde con poco sol, viento fresco y 17ºC de temperatura punta. La noche parece exenta de precipitaciones en un cierre con 15ºC.

Clima del jueves: otro día sin primavera

Desde temprano rotará la veleta para dejarnos varias horas con descenso de aire templado, lo que ayudará a la lenta recuperación térmica. La mínima subirá hasta 12ºC para sacarnos del segmento de mañanas invernales en un amanecer con viento moderado del noreste y cielo nublado. Con el correr de las horas se irá disipando la nubosidad para dejarnos una tarde con cielo parcialmente nublado que nos dejará algunas cuotas de sol, con la veleta al este y el termómetro en 18ºC, para darnos otra tarde térmicamente tranquila. La noche seguirá su lenta, pero sostenida recuperación en un cierre con 16ºC.

Clima del viernes: ascenso de temperatura

El viernes le salvará la ropa a la primavera, lo que continuará con el ascenso de temperatura y mostrando registros más templados. Se espera un amanecer con cielo algo nublado, viento leve desde el norte y 14ºC de piso térmico. Será el primer día de la semana que muestre cielo mayormente limpio, el sol y el suave viento cálido ofrecerán la primera tarde primaveral con máxima de 21ºC, con un poco más de viento y algo más de nubosidad. La noche se encontrará a salvo en un cierre con 19ºC, lo que acabará con los fríos registros nocturnos de toda la semana y sin inestabilidad para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana: el clima para el sábado y el domingo

El sábado seguiría mostrando circulación de aire templado y buenos pasajes soleados, como para que la primavera se anime a una tarde de 23ºC. Hacia la noche entraría aire frío renovando la inestabilidad. El domingo ofrecería más nubosidad, viento frío y un manto de nubarrones que nos obligarán a estar atentos a nuevas actualizaciones.

Vuelve el frío a la Ciudad Valeria Rotman

Eso es todo, amigos. Después de varias tardes veraniegas con más de 30ºC durante la semana pasada, la primavera se pincha y retrocede hasta valores invernales. Volverá el abrigo antes de salir de casa, especialmente en los amaneceres del martes y miércoles, con la vuelta de las bufandas y los abrigos gruesos. Los pronósticos a corto y mediano plazo muestran un horizonte térmico moderado, con la primavera recobrando su identidad y manteniéndonos distantes de mañanas frías y tardes calurosas. Se apagará el ventilador y por unas noches regresará la manta. La primavera volverá plenamente el viernes y no se espera ninguna intromisión veraniega significativa en los próximos quince días

¡Buena semana para todos!

