El río Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe: trasladaron a más de 200 personas a centros de asistencia

La crecida del río Paraná sumó este domingo una nueva señal de alerta en la ciudad de Santa Fe. Según los registros oficiales de la Prefectura Naval Argentina, el hidrómetro ubicado en el puerto local marcó 5,72 metros a las 8 de la mañana, dos centímetros por encima del umbral de evacuación establecido para esa estación, fijado en 5,70 metros.

El dato confirma la continuidad del avance del agua sobre distintos sectores de la región y mantiene la atención puesta en las áreas más vulnerables de la capital provincial, especialmente en las zonas costeras y en los asentamientos ubicados fuera de los anillos de defensa.

Los registros oficiales de la Prefectura Naval Argentina del hidrómetro ubicado en el puerto de Santa Fe (Captura)

De acuerdo con la escala hidrométrica del puerto santafesino, el nivel de alerta se ubica en 5,30 metros. La superación del umbral de evacuación no implica que deba evacuarse toda la ciudad, pero sí indica que el río alcanzó una altura crítica, con potencial para comprometer viviendas, accesos y servicios en los sectores más expuestos.

Uno de los puntos más comprometidos es La Vuelta del Paraguayo, donde se llevan adelante traslados preventivos de familias al Centro de Asistencia Integral N.º 1, emplazado en el ingreso a Alto Verde, sobre la Ruta Nacional 168.

Según el último reporte municipal en X, correspondiente al sábado a las 18, en ese predio había 217 personas alojadas, integrantes de 66 familias. Del total, 123 son adultos y 94 menores de edad. El centro cuenta con módulos habitacionales, duchas, provisión de agua potable, atención sanitaria y acompañamiento educativo para las familias trasladadas.

La situación también es monitoreada de cerca en Colastiné Sur, donde se construyen nuevos módulos para recibir a posibles evacuados. El avance del agua ya afectó al sector norte de ese barrio, que permanece inundado.

En paralelo, equipos municipales y efectivos del Ejército continúan realizando recorridas y distribuyendo provisiones y materiales por vía fluvial a los vecinos que decidieron permanecer en sus viviendas, según consignó El Litoral.

Mapa de zonas inundadas Barras de evacuación Barras de alertas Mapa de alertasMapa de zonas inundadasBarras de evacuaciónBarras de alertas

El seguimiento de la creciente alcanza, además, a otros puntos del área metropolitana. Entre ellos figuran Los Alisos, Alto Verde, el paraje La Boca y distintos sectores de Varadero Sarsotti, La Guardia, Bajada Distéfano, El Pozo y Matheu.

Desde el municipio informaron que se mantienen activos 31 puntos de bombeo y que continúan las tareas de cierre de compuertas y el refuerzo de las defensas para minimizar el impacto del avance del agua.

La magnitud del fenómeno reavivó además el recuerdo de la última gran crecida que había superado el nivel de evacuación en la capital provincial. Según los registros históricos, el antecedente más cercano corresponde a enero de 2016, cuando el Paraná alcanzó los 6,61 metros en el puerto de Santa Fe.

La municipalidad refuerza el albardón en algunas zonas para fortalecer las defensas ante el avance del agua

En aquella oportunidad, el pico se registró el 5 de enero y obligó a evacuar a 464 personas, principalmente en los barrios Colastiné Sur y La Vuelta del Paraguayo, dos de los sectores que hoy vuelven a ubicarse entre los más sensibles frente al avance del agua.

Las tres mayores crecidas registradas del río Paraná en Santa Fe ocurrieron en 1905, cuando alcanzó los 7,83 metros el 14 de junio; en 1992, con una altura de 7,43 metros el 22 de junio; y en 1983, cuando llegó a los 7,35 metros el 5 de julio.