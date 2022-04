El rival adolescente de Elon Musk se siente acorralado, pero tiene un plan

Con la compra de Twitter por parte de Elon Musk muchos se preguntaron cómo sería el futuro de la red social. Entre otros, Jack Sweeney, el muchacho de 19 años que rastrea mediante bots el jet privado del multimillonario y difunde los movimientos en esa misma plataforma. Él había rechazado cerrar la cuenta a cambio de 5000 dólares que le ofreció el empresario y, en cambio, pidió 50.000, que nunca recibió.

Musk ya había dejado en claro que no le agradaba demasiado que se publicara esa información. Por eso, Sweeney, que recibió apoyo legal en su actividad, decidió volcar sus sensaciones en la red social. No descartó que la cuenta “Elon Musk’s Jet” pueda llegar a cerrarse y aseguró que, aún en ese caso, la información estaría protegida.

“Aún se desconoce si Elon eliminaría a Elon’s Jet si se hace cargo de Twitter”, escribió el lunes poco después del anuncio que sacudió el mercado de las comunicaciones a nivel mundial. No obstante, consideró que hay posibilidades de que eso ocurra y también de que suceda lo contrario.

Sweeney se remitió a una charla TEDx que recientemente Musk dio sobre el tema. “Una de las principales prioridades que tendría es eliminar los bots de spam y estafa y los ejércitos que están en Twitter”, afirmó allí el empresario. El joven estudiante en el sector de aviación planteó acaso un interrogante: “¿Incluiría mi bot y otros que son de uso real o solo spambots?”

Elon Musk Patricia Ramirez

Acto seguido compartió un mensaje de la cuenta Twitter Tracker. Allí se da cuenta que el también dueño de Tesla y SpaceX comenzó a comprar compulsivamente acciones de la red social después de la controversia que se había instalado en los medios respecto. “Todavía considerando esto, podría ir en cualquier dirección”, especuló.

No obstante, saludó el mensaje de Musk en el que invita a sus detractores a permanecer en Twitter. Su reciente tuit hace parecer que me quedo, pero si considera que Elon’s Jet es un riesgo de seguridad en lugar de una crítica, entonces probablemente me iré”, añadió.

Sweeney prometió abrir un canal de Telegram.

A modo de actualización, Sweeney recordó que Elon Musk aún lo mantiene personalmente a él bloqueado, pero indicó que ya desbloqueó la cuenta de Elon’s Jet. “¿Tal vez tratando de matar mi historia y matar silenciosamente mi cuenta o un cambio de opinión?

Si se concretara una cancelación en Twitter, el muchacho anunció que mantiene su seguimiento al jet del hombre más rico del mundo en otra plataforma y prometió abrir otro canal. “En caso de que esté fuera de Twitter por cualquier motivo, todo mi seguimiento también está en mi servidor de Discord, ¡y pronto publicaré un canal de Telegram para Elon’s Jet”.

Por si fuera poco, y a modo de continuar las negociaciones para un eventual entendimiento con Musk para cerrar la cuenta, Sweeney volvió a dejar la puerta abierta arrobando directamente al empresario. “Las negociaciones no tienen que terminar, solo envíame un mensaje privado otra vez, todavía estoy dispuesto a eliminarlo si arreglamos algo”, ahondó.

El joven dejó abierta la oportunidad de retomar una negociación con Musk.

La cuenta en Twitter que creó muestra los movimientos del jet privado de Musk a partir del uso de bots que monitorean los datos del tráfico aéreo públicos y registran despegues y aterrizajes. El joven señaló que la lanzó en junio de 2020 cómo parte de un proyecto en el marco del aislamiento por la pandemia.

Sweeney, estudiante de la Universidad Central de Florida, también rastrea los aviones privados de distintas figuras como Jeff Bezos o Bill Gates. Y en el contexto de la guerra en Ucrania, también lanzó un bot para seguir los movimientos de la elite rusa.

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, habla en la Conferencia y Exhibición SATELLITE en Washington, el lunes 9 de marzo de 2020. (Foto AP/Susan Walsh, Archivo)

A los pocos días que se hiciera conocido el intercambio con Musk, el joven hizo público que la Asociación Federal de Aviación de Estados Unidos aprobó su actividad y que incluso puede continuarla a otros jets. “Esta cuenta tiene todo el derecho de publicar el paradero del avión”, celebró.

La propuesta y la contraoferta

A finales de enero, se conoció el diálogo que había mantenido Elon Musk a fines del 2021 para cerrar la cuenta de Twitter Elon’s Jet. El sitio Protocol reprodujo el diálogo que el multimillonario habría mantenido con el joven, que luego de esa publicación, ganó notoriedad.

“¿Puedes dar de baja esto? Es un riesgo de seguridad”, le escribió Musk un mediodía del otoño estadounidense. “Si puedo, pero te costará un modelo 3, a menos que sea una broma”, respondió Sweeney.

“No me gusta la idea de que un loco me dispare”, respondió el multimillonario. Por eso mismo, después de un ida y vuelta de los mensajes, le ofreció al joven 5000 dólares.

¿Alguna chance de elevarlo a 50.000 dólares? Sería de gran ayuda en mis estudios y posiblemente me permitiría conseguir un automóvil, tal vez un modelo 3″, le planteó Sweeney.

El joven le explicó a Musk de dónde tomaba los datos, pero el empresario atinó a lanzarle una respuesta directa: “El control del tráfico aéreo es muy primitivo”.

Musk dijo entonces que analizaría la propuesta del joven, pero nunca se volvió a poner en contacto desde entonces. Casi tres meses después de esa noticia, anunció que comprará Twitter.