El Gobierno consiguió el dictamen para suspender las PASO en el Senado . Fue después de dar marcha atrás con el sistema de listas de adhesión o colectoras y otra serie de modificaciones. El texto también incluye la llamada Ficha Limpia, la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales y la eliminación de la veda electoral, entre otros temas. El oficialismo buscará aprobarlo en el recinto la semana próxima.

. Fue después de dar marcha atrás con el sistema de listas de adhesión o colectoras y otra serie de modificaciones. El texto también incluye la llamada Ficha Limpia, la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales y la eliminación de la veda electoral, entre otros temas. El oficialismo buscará aprobarlo en el recinto la semana próxima. Milei volvió a rechazar una posible devaluación . El Presidente negó que el Gobierno tenga previsto modificar el esquema cambiario, admitió que la economía crece más lento, pero ratificó el rumbo de la gestión. Dijo que va a mantener el equilibrio fiscal y reconoció que hay problemas para llegar a fin de mes: “La gente experimenta privaciones”, admitió el Presidente.

El Presidente negó que el Gobierno tenga previsto modificar el esquema cambiario, admitió que la economía crece más lento, pero ratificó el rumbo de la gestión. Dijo que va a mantener el equilibrio fiscal y reconoció que hay problemas para llegar a fin de mes: “La gente experimenta privaciones”, admitió el Presidente. El Senado debate hoy las leyes de discapacidad y propiedad privada. La sesión, prevista para las 11, tiene un temario acordado por el oficialismo y la oposición. Discapacidad ya tiene media sanción de Diputados, al igual que la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, dos de los temas que se destacan de la agenda del día.

La sesión, prevista para las 11, tiene un temario acordado por el oficialismo y la oposición. Discapacidad ya tiene media sanción de Diputados, al igual que la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, dos de los temas que se destacan de la agenda del día. Xi Jinping recibió a Donald Trump y Vladimir Putin en una reunión histórica trilateral en China . Los temas principales del encuentro, que se extendió durante más de una hora, fueron las armas nucleares y el fin de las guerras en Irán y Ucrania. El presidente chino dijo que la reunión tenía una importancia trascendental, mientras que la Casa Blanca presentó las conversaciones como un primer acercamiento para explorar posibles reducciones de los arsenales nucleares.

Los temas principales del encuentro, que se extendió durante más de una hora, fueron las armas nucleares y el fin de las guerras en Irán y Ucrania. El presidente chino dijo que la reunión tenía una importancia trascendental, mientras que la Casa Blanca presentó las conversaciones como un primer acercamiento para explorar posibles reducciones de los arsenales nucleares. Boca llegó a Colombia y se prepara para la final de la Sudamericana. Después de más de nueve horas de viaje, el plantel completo con 33 futbolistas aterrizó en Barranquilla, donde una multitud lo esperaba. El equipo va a realizar esta tarde su primer entrenamiento en medio de temperaturas de más de 30 °C y un porcentaje elevado de humedad, de cara a la final del sábado contra Atlético Mineiro.

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