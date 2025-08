Una especialista en derecho de familia reveló la intimidad de los juzgados y explicó por qué crecen las falsas denuncias

En la Argentina se afianza un fenómeno que la justicia no resuelve y las falsas denuncias que tomaron conocimiento público ya ascienden a 494. La abogada y especialista en derecho de familia Mariana Gallego visitó los estudios de LN+ donde analizó la situación. "La cantidad de casos que existen para revinculación familiar o Cámara Gesell son tantos que los juzgados no dan abasto. Y hay muchos que realmente no son ciertos“, aseguró.

La Dra. Mariana Gallego, especialista en derecho de familia, en LN+

“A mí me gusta hablar de obstrucción de vínculos más que de falsas denuncias“, opinó Gallego. ”Algunas veces se dan casos de obstrucción de vínculos con manipulación, falsa memoria o falsos recuerdos, y la denuncia queda en la nada“, agregó.

“Yo tengo un cliente, que es padre y está impedido hace siete años. Y ni siquiera fue indagado, porque no había pruebas para avanzar en el caso”, comentó. “En muchas oportunidades la obstrucción de vínculos, la manipulación de información y el dispendio jurisdiccional es tal que, durante años se busca algo que nunca aparece y eso es terrible. La conclusión es que los juzgados se convierten en usinas de cortes de vínculos paternos y maternos filiales”, sentenció la especialista.

La cuestión de género y la justicia

“En la Argentina la perspectiva de género tapó la perspectiva de infancia”, analizó Gallego. Luego subrayó: “Hace muchos años los derechos de la mujer están por encima de los derechos del niño. A mí me tocó representar a una nena de 16 años que denunció a su mamá por violenta y adicta, y no la excluyeron. Excluyeron al padre ‘por las dudas’“.

Marcha de Ni Una Menos. Congreso. Alejandro Guyot - LA NACION

“Hay un problema grande y es que muchos peritos oficiales, dependiendo de los juzgados y los distritos, están atravesados por ideología de género y eso está mal, porque los peritos oficiales deben ser completamente objetivos e imparciales. Ni siquiera pueden estar atravesados por sus propias historias“, agregó.

Consultada sobre el futuro de las investigaciones respecto a las falsas denuncias, en palabras de Gallego, “hay jueces que se están animando a investigar la posible comisión del delito de asociación ilícita entre grupos de abogados, centros de educación psicológica que se encargan armar informes falsos y distintas ONGs que promueven una idea: ‘el hombre acusado por abuso es culpable hasta que se demuestra lo contrario’“.

Por último, la abogada de familia hizo referencia a las principales víctimas en este tipo de casos: los niños. “El daño psíquico que padecen durante estas falsas denuncias, condiciona su vida adulta y su posibilidad de elegir libremente ”, concluyó.