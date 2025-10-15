El testimonio de uno de los choferes de aplicación tras la pelea con taxistas en Aeroparque

Uno de los choferes de aplicación que formó parte de la pelea este fin de semana en la puerta de Aeroparque habló sobre el momento violento en que un grupo de taxistas se acercó a increparlos y a pedirles que se fueran de las instalaciones de la terminal aérea. “Nosotros estábamos trabajando normal y empezaron a amedrentarnos, a acercarse y a decirnos que teníamos que irnos del lugar“, relató Ángel, uno de los conductores agredidos.

Según pudo saber LA NACION, el detonante del conflicto -que ocurrió este viernes por la tarde- fue el control del área para transportar a los pasajeros que llegan de los vuelos nacionales y los desacuerdos en la desregulación de la actividad.

“El tachero viene y me empuja, ahí empezaron a las piñas, como dicen aquí”, añadió. En las imágenes que quedaron captadas por testigos y se volvieron virales en redes sociales se puede ver cómo los dos grupos de hombres se agarran a golpes, empujones, patadas e insultos por el control de la zona. “Se tienen que quedar de ese lado, ¿entendieron el mensaje? De ahí no salen más”, se escucha decir a un hombre con tono amenazante.

Batalla campal entre taxistas y choferes de aplicación en Aeroparque

El conductor de Uber denunció que los taxistas los acusan de ingresar a las instalaciones del aeropuerto y gritar el nombre de la aplicación para la que trabajan con el objetivo de atraer pasajeros. “Literal es imposible, jamás ingresamos al aeropuerto a gritar que somos Uber, Didi, nada que ver. Simplemente nos paramos enfrente a esperar viajes tranquilos. Eso es literalmente mentira”, indicó.

“Estamos enfrente con la aplicación encendida, cuando nos llega algún viaje damos la vuelta y buscamos al pasajero. Sin ningún tipo de problema", explicó y negó así las acusaciones de los conductores de taxi. “Ellos ven que los pasajeros piden viajes por la aplicación porque es más económico, y eso se nos escapa de las manos a nosotros. Yo respeto sus precios, nosotros tenemos el precio que da la aplicación”, añadió.

Los cruces entre ambos choferes vienen desde hace años, ya que en el pasado mantuvieron una puja legal para la habilitación de los conductores de apps, cuyos viajes suelen ser más económicos. “Nosotros tenemos la aplicación que nos envía un viaje y agarramos lo que nos conviene. Los pasajeros me dicen que el taxista cobra más del doble y que les conviene más esto”, deslizó Ángel.

Los tacheros tienen un lugar específico para esperar a los pasajeros en Aeroparque. GViercovich

Este martes, tras la viralización del episodio, Mariano, delegado de la Federación Nacional de Conductores de Taxis (FNCT), denunció la desregulación del transporte de pasajeros desde los aeropuertos. De acuerdo al sistema vigente, los choferes de apps tienen “pick up points”, al igual que los taxis históricamente.

En el marco de la agresión física en la vía pública, se dio intervención a la Unidad de Flagrancia Norte de la Ciudad. Se labraron actuaciones de rigor, se solicitaron registros fílmicos y relevamiento de testigos.

Según pudo saber LA NACION, la FNCT mantendrá una reunión con la PSA para dialogar sobre la situación.