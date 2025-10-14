Taxistas y choferes de aplicaciones se pelearon en la puerta de Aeroparque

Un violento episodio ocurrió durante el fin de semana en la puerta del Aeroparque Jorge Newbery cuando taxistas y choferes de aplicaciones se agarraron a los golpes frente a la terminal aérea. Según las primeras versiones, el detonante del conflicto fue el control del área para transportar a los pasajeros que llegan de los vuelos nacionales y los desacuerdos en la desregulación de la actividad.

De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION, el hecho ocurrió el viernes sobre la Avenida Costanera Rafael Obligado, en la terminal de arribos nacionales. De acuerdo a lo que se puede ver en las imágenes difundidas -que se viralizaron en las redes sociales- se desató una batalla campal entre los taxistas y los choferes de distintas aplicaciones, que en el pasado mantuvieron una puja legal para la habilitación de los conductores de apps, cuyos viajes suelen ser más económicos.

Batalla campal entre taxistas y choferes de aplicación en Aeroparque

Sin embargo, todavía no está claro quién comenzó con las agresiones. Sí se ven en el video golpes, empujones, patadas e insultos por el control de la zona. “Se tienen que quedar de ese lado, ¿entendieron el mensaje? De ahí no salen más”, se lo escuchó decir a un hombre con tono amenazante.

Este martes, tras la viralización del episodio, Mariano, delegado de la Federación Nacional de Conductores de Taxis (FNCT), denunció la desregulación del transporte de pasajeros desde los aeropuertos. De acuerdo al sistema vigente, los choferes de apps tienen “pick up points”, al igual que los taxis históricamente.

Los pasajeros que quieran tomarse un taxi escanean un código QR para obtener una tarifa fija en lugar de que los conductores sean los que arreglan los precios; antes era el taxista quien definía la cifra. De manera similar, quienes quieran subirse a un auto de aplicación también tienen una tarifa fijada por la app. Mariano aseguró en ese contexto que “en el último tiempo el sistema no viene funcionando” y que los conductores de apps “se instalan en una plazoleta enfrente” en lugar de respetar el punto asignado.

En diálogo con C5N, agregó: “Lo único que exigimos a las autoridades es que se cumpla la normativa vigente y que trabajen de una manera ordenada como hacemos nosotros, con todas las regulaciones que nos infringen el gobierno de la Ciudad y el nacional, la documentación y las cosas en regla como tiene que ser para brindar un servicio de transporte de pasajeros seguro y legal. Pedimos por lo menos tener una competencia igualitaria entre los trabajadores y no vernos perjudicados ante estas maniobras”. De momento, los choferes de aplicaciones no se expresaron al respecto.

En el marco de la agresión física en la vía pública, se dio intervención a la Unidad de Flagrancia Norte de la Ciudad. Se labraron actuaciones de rigor, se solicitaron registros fílmicos y relevamiento de testigos.

Según pudo saber LA NACION, la FNCT mantendrá una reunión con la PSA para dialogar sobre la situación. Además, personal policial se encuentra en el lugar de manera preventiva.