El drama de los choferes de Uber en Miami: la gasolina sube y la tarifa por viaje no les rinde

El aumento del precio del combustible en el sur de Florida redujo el margen de ganancia de los conductores de Uber en Miami. Con estaciones que ya venden el galón por encima de los cinco dólares, muchos choferes aseguraron que la tarifa por viaje ya no alcanza para cubrir los costos.

Cuánto cuesta la gasolina en Miami

De acuerdo con Local 10, en los primeros días de abril, una estación de Shell, ubicada en la calle 41 y la avenida Royal Palm en Miami Beach, llegó a vender el galón de combustible regular a US$5,39. Esta cifra impactó de lleno en quienes dependen del auto para generar ingresos.

Continua el aumento de la gasolina en Florida PATRICK T. FALLON - AFP

La suba no se limitó a un lugar. Según los datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), en el área metropolitana de Miami, el valor promedio de la gasolina regular alcanzó los US$4,15, cuando durante el mes anterior se ubicaba en US$3,40.

Gasolina cara en Miami: por qué afecta tanto a Uber

El problema para quienes manejan con aplicaciones no es solo el precio en el surtidor, sino la estructura de costos. A mayor gasto en combustible, menor rentabilidad por cada traslado realizado durante el día.

“Ya conocen todos los problemas con el petróleo ahora mismo desde Venezuela e Irán, así que no es nuestra culpa, tenía que pasar; espero que vuelva a bajar“, dijo Carlos Pérez, quien dejó de conducir para Uber temporalmente debido a los altos precios, a Local 10.

Según los testimonios de los conductores, llenar el tanque hoy cuesta bastante más que hace apenas unas semanas, lo que altera por completo el ingreso diario.

“Mi hijo también trabaja para Uber y es muy caro, y el precio sube, pero Uber cobra lo mismo, así que es una mala noticia”, señaló Pérez.

El conflicto con Irán y el impacto en el precio de la gasolina

El aumento del combustible en el sur de Florida está relacionado con el escenario internacional. Medios locales como Fox Business atribuyen la presión sobre los precios a la crisis energética derivada de las tensiones en Medio Oriente y a los efectos que causó el cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo.

Especialistas del mercado energético sostuvieron que, a pesar de la reapertura y mientras no haya una baja de la tensión geopolítica, el valor del petróleo seguirá trasladándose al consumidor en EE.UU.

Esa situación empezó a generar señales de tensión en algunas zonas de Miami. De acuerdo con el medio citado, ya hubo estaciones que se quedaron sin combustible, mientras otras concentraban largas filas de automovilistas.

“Antes me costaba US$25 llenar el depósito del coche. Y ahora me cuesta US$40”, dijo la automovilista Yveloune Ducheine.

La gasolina en Florida supera los US$5 Imagen Freepik

Qué anunció Uber ante la suba de la gasolina

En medio de la presión por el costo del combustible, Uber comunicó una ampliación temporal de descuentos e incentivos para conductores y repartidores en EE.UU., con vigencia hasta el 26 de mayo de 2026.

Los principales beneficios incluyen:

Descuentos significativos en combustible : los conductores pueden obtener hasta US$1 de descuento por galón de gasolina, dependiendo de su nivel en Uber Pro o Uber Eats Pro. Además, Shell Fuel Rewards ofrece un descuento de hasta 21 centavos por galón .

: los conductores pueden obtener hasta de gasolina, dependiendo de su nivel en Uber Pro o Uber Eats Pro. Además, ofrece un descuento de hasta . Reembolsos con la Uber Pro Card : esta tarjeta de débito empresarial ofrece entre un 7% y un 11% de reembolso en efectivo en compras de gasolina, según el nivel del conductor.

: esta tarjeta de débito empresarial ofrece entre un en compras de gasolina, según el nivel del conductor. Se puede obtener un 3% adicional en estaciones Exxon o Mobil y un 1% extra en estaciones participantes de Mastercard Easy Savings.

en estaciones y un en estaciones participantes de Mastercard Easy Savings. Ahorros combinados: al utilizar conjuntamente las ofertas de Upside, Shell y la Uber Pro Card, los conductores de niveles superiores pueden ahorrar hasta US$1,44 por galón.

La compañía también indicó que reforzará promociones e incentivos económicos para sostener los ingresos de quienes trabajan en la plataforma.