Conmoción en Florida: un conductor venezolano de Uber murió tras ser detenido por la policía

El sábado 18 de abril, el venezolano Ray Barráez, de 50 años, falleció tras sufrir un infarto durante una parada de tráfico en Casselberry, Florida. El hecho ocurrió a las 2 hs (hora local) cuando un oficial lo detuvo por tener una luz de la placa apagada. El hombre, quien trabajaba como conductor de Uber, comenzó a tener problemas respiratorios durante el procedimiento y fue declarado muerto minutos después de recibir asistencia médica por parte del policía.

Qué muestran las cámaras policiales sobre la muerte de Ray Barráez en Florida

De acuerdo con el reporte de Telemundo 31, las imágenes de las cámaras corporales de la policía muestran que Barráez transportaba a dos pasajeros al momento de ser interceptado.

Tras solicitarle los documentos y explicarle que la luz de su placa no estaba encendida, el conductor le pidió disculpas al oficial. “Perdón, no sabía”, manifestó, y mencionó que no hablaba inglés de manera fluida. Ante esto, el agente le respondió que no se preocupara y procedió a verificar la información solicitada.

Cómo ocurrió la emergencia médica durante la parada de tránsito

Mientras el oficial revisaba los datos en su patrulla, la salud del hombre se deterioró rápidamente. Con ayuda de los pasajeros, fue bajado del vehículo y colocado a un costado de la vía.

Según un comunicado del Departamento de Policía de Casselberry (CPD, por sus siglas en inglés), el hombre sufrió una emergencia médica y el oficial en la escena le practicó RCP mientras esperaba la ambulancia. Su esposa, Karly Moncada, confirmó la asistencia recibida a los medios locales: “Es cierto, le brindaron primeros auxilios”. A pesar del esfuerzo, no lograron salvarlo.

El Departamento de Policía de Casselberry comunicó que el hombre sufrió una emergencia médica y el oficial en la escena le practicó RCP Captura Telemundo31

La asistencia se extendió durante varios minutos, hasta que llegaron los servicios de emergencia del condado de Seminole. De acuerdo con la grabación de las cámaras, el oficial se mantuvo sereno y trató de ayudar al conductor, que ya tenía problemas para hablar y sudaba en exceso.

Qué dijo la familia de Ray Barráez sobre su proceso de asilo en Estados Unidos

La viuda de Barráez explicó a Telemundo 31 que su esposo era hipertenso desde hace más de dos décadas, se medicaba y tenía un proceso de asilo pendiente en Estados Unidos.

La mujer vinculó el deceso al estrés de la detención. “Estoy segura que su miedo, temor y terror fue lo que le produjo a él su ataque cardíaco. Los detienen, los llevan a ICE, los deportan”, declaró en relación a la vulnerabilidad que sienten muchos inmigrantes ante cualquier contacto con la autoridad.

En otra entrevista con Univision Orlando, recordó a su marido como su compañero por 25 años y señaló que la parada de tráfico en Florida Central fue el detonante de su muerte.

Asimismo, le dejó un mensaje reflexivo a otros extranjeros que se encuentran en la misma situación. “Quiero decirles a la comunidad migrante venezolana que pensemos en la salud mental”, enfatizó. Barráez tenía un hijo de 14 años. Tras el episodio, los familiares iniciaron una colecta para cubrir los gastos fúnebres.

“Para nosotros y para quienes lo conocieron, no era solo un esposo y padre, era un apoyo, un amigo y el corazón de nuestro hogar. Cualquier aporte, por pequeño que sea, significa mucho para mí en este momento tan difícil”, concluyó Moncada.