Trump expresó su apoyo a nuestro país, pero con condiciones; según Israel, un cuerpo devuelto por Hamas es desconocido
Además, hoy comienza el coloquio IDEA; confirman aumentos de luz y gas para el año próximo; la Argentina le ganó 6 a 0 a Puerto Rico. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 15 de octubre de 2025
LA NACION
- Después del encuentro con Milei, Trump aclaró que su apoyo dependerá del resultado de las elecciones legislativas. “Espero que los argentinos entiendan el buen trabajo que está haciendo y que vayan a apoyarlo durante las elecciones de medio término, así podemos continuar ayudando a la Argentina”, escribió Trump en un posteo. Pese a la interpretación del gobierno argentino, el republicano dejó en claro que no se refería a las elecciones de 2027 cuando condicionó su apoyo financiero al resultado de los comicios.
- El Secretario de Energía confirmó que el año próximo habrá nuevos aumentos de tarifas de luz y gas. Daniel González se presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y anticipó que se instrumentarán subas para seguir reduciendo el monto de los subsidios que afronta el Estado. La presencia del funcionario se dio en el marco del debut de Alberto Benegas Lynch como presidente del cuerpo en reemplazo de Espert.
- Comienza el Coloquio IDEA en Mar del Plata. La 61ra edición del encuentro recibe a más de 1000 referentes del sector privado, funcionarios y especialistas, pero no va a contar con la presencia de Milei. El encuentro, que comienza hoy y se desarrolla hasta el viernes, estará marcado por la tensión e incertidumbre en la previa a las elecciones legislativas.
- Israel denuncia que uno de los cuerpos entregados por Hamas no es de ninguno de los secuestrados. Las autoridades israelíes reclaman los restos de todos los rehenes asesinados por Hamas el 7 de octubre y cuyos cuerpos fueron llevados a Gaza o que fueron asesinados durante su cautiverio en estos últimos dos años, pero hasta ahora el grupo terrorista no cumplió con lo pactado y aumenta la tensión. De los últimos 4 cuerpos entregados, 3 fueron identificados, mientras que el cuarto no es de ningún rehén.
- Argentina le ganó 6 a 0 a Puerto Rico en Miami. El amistoso entre el campeón del mundo y un seleccionado que ocupa el 155to lugar del ranking FIFA dejó un resultado que hasta pudo ser más amplio. Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez marcaron dos goles cada uno, además de Gonzalo Montiel y Steven Echevarría en contra.
