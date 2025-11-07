El tren Mitre interrumpirá el ramal Tigre del 21 al 24 de noviembre por obras de renovación

Durante el fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre, el ramal Tigre del tren Mitre permanecerá interrumpido por la continuidad de las obras de renovación integral de vías y señalamiento que se realizan en distintos puntos de la traza y en el ingreso de trenes a la estación Retiro. Los trabajos forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional y fueron definidos como indispensables para garantizar la seguridad del servicio.

Continúan las obras indispensables para garantizar la seguridad operacional del servicio

Según informó Trenes Argentinos a este medio, durante esos cuatro días se ejecutarán tareas en varios tramos del recorrido. En Núñez y Carupá se realizarán trabajos de renovación de vías y alcantarillas, y en el ingreso a la estación Retiro se avanzará con la modernización del sistema de señales. Estas intervenciones forman parte del mismo plan de obras iniciado en febrero y requieren una interrupción total del servicio para su ejecución. Por ese motivo, el ramal Tigre permanecerá suspendido durante todo el fin de semana largo, mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorrido limitado entre Belgrano R y sus respectivas cabeceras, sin llegar a la terminal.

Renovación de vías y señales: cómo afectará al servicio del ramal Tigre del tren Mitre

Hasta ahora se acondicionaron más de 18 kilómetros de vías. El plan comenzó en febrero de 2024 y prevé la renovación total de 40 kilómetros de vía, 47 kilómetros de tercer riel, la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, el recambio de cuatro paragolpes en Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y la reparación de 65 puentes o alcantarillas.

De acuerdo con el relevamiento técnico, los materiales existentes tienen más de 40 años de antigüedad y presentan un alto nivel de desgaste. Esa situación derivó en más de 40 tramos donde los trenes deben circular con velocidad precautoria, lo que genera demoras y cancelaciones. Las obras, de carácter urgente, buscan revertir ese deterioro y mejorar la seguridad operacional.

La empresa explicó a LA NACION que la mayoría de los trabajos se ejecuta en horario nocturno para no afectar la circulación diaria. Sin embargo, hay sectores donde las condiciones del terreno o la extensión de los tramos impiden avanzar con ese esquema. En esos casos, se programan interrupciones más prolongadas, en general durante fines de semana o feriados, cuando el movimiento de pasajeros es menor.

El programa de renovación abarca la infraestructura de toda la línea Mitre, una de las más utilizadas del Área Metropolitana de Buenos Aires. El ramal Tigre transporta a diario a más de 50.000 pasajeros y atraviesa los municipios de Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, Virreyes, San Fernando, Carupá y Tigre, además de los barrios porteños de Lisandro de la Torre, Núñez y Belgrano. Las mejoras también alcanzan a los vecinos que viven junto a la traza, donde se intervienen pasos peatonales, pasos a nivel y estructuras de drenaje.

En caso de condiciones climáticas adversas, las tareas podrían suspenderse y reprogramarse. La información sobre el servicio y los eventuales cambios de cronograma estará disponible en el sitio oficial de Trenes Argentinos y en la aplicación móvil de la empresa.

El avance de las obras del Mitre se inscribe en un proceso de actualización de infraestructura ferroviaria que lleva más de nueve meses. En esta etapa, los trabajos se enfocan en renovar los sectores más deteriorados de la red, donde los rieles y durmientes ya superaron su vida útil. La interrupción del ramal Tigre durante el fin de semana largo será una nueva instancia dentro de ese esquema de modernización, que busca restablecer las condiciones de seguridad y confiabilidad del servicio en una de las líneas más transitadas del país.