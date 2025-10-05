El video que publicó la DAIA tras el ataque antisemita a una influencer

Luego de que una influencer contara el mal momento que le tocó vivir en su casa luego de que un vecino la agrediera por ser judía, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) hizo público un video en el que la víctima le agradecía por “tomar cartas en el asunto”. “Grave agresión antisemita”, calificó el hecho la organización.

“Ya se encuentran bajo protección policial y, desde los primeros instantes, cuentan con nuestro permanente acompañamiento”, sumó la DAIA al hablar tanto de la empresaria e influencer Michelle Imán Schmukler como del resto de su familia.

Hemos tomado intervención en este caso, en el que una familia fue víctima de una grave agresión antisemita por parte de un vecino del edificio.



Ya se encuentran bajo protección policial y, desde los primeros instantes, cuentan con nuestro permanente acompañamiento. pic.twitter.com/91xpZzMG3i — DAIA (@DAIAArgentina) October 5, 2025

La mujer relató en sus redes sociales un violento episodio de odio que sufrió en su vivienda este sábado: “Estaba acostada en el patio de mi casa y comencé a escuchar desde el patio que había una persona que me decía ‘judía, judía, judía’. Ahora encima tenés un hijo judío, qué asco”. El grito provenía de un hombre que resultó ser un vecino del propio complejo de edificios de la influencer. La agresión incluso se extendió a lo físico: el agresor le tiró un fierro por la ventana con la intención de golpearla a ella y a su bebé de ocho meses.

“Cuando llegó la policía, este vecino asumió los hechos y hasta se lamentó por no haber tenido puntería”, denunció Schmukler, visiblemente indignada por la actitud de los uniformados. Desde la fuerza de seguridad porteña se informó que, a raíz de lo sucedido, se ordenó que quede como consigna un patrullero que permanece en la puerta del domicilio de la víctima.

El video que subió la influencer a sus redes sociales

Imán Schmukler se quejó, además, por el trato policial y judicial que recibió al narrar lo sucedido: “Fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia. La mandaron al fiscal de turno, porque era sábado, y su respuesta fue: ‘Denle un botón antipánico’. Una persona salió desde su casa, tiró un fierro apuntando a la cabeza a un bebé y su mamá y nadie le va a tocar el timbre, nadie lo detiene. El pibe está ahora en la casa mirando Netflix como si nada hubiese pasado, arriba nuestro. Y yo tengo que esperar al lunes, a que abra la fiscalía para volver a hacer la denuncia. Es insólito, totalmente”, contó junto a su pareja, Idán.