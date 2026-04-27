Denuncian que un equipo de la sub12 de Barracas Central increpó a un niño al grito de “¡Hitler!” en un partido de futsal

Un episodio de antisemitismo se registró este fin de semana en la sede Pilar de Hebraica —club social, cultural y deportivo de la comunidad judía—, cuando un grupo de jóvenes del equipo sub 12 de Barracas Central que había asistido a disputar un partido increpó a un niño al grito de “¡Hitler, Hitler, Hitler!”.

Según denunció la madre del menor, su hijo había ido al predio únicamente a retirar una camiseta y no participaba de la jornada deportiva. Al salir, tres chicos de unos 12 años lo vieron y comenzaron a hostigarlo con ese cántico, que repitieron en dos oportunidades.

“Se dio vuelta y en la cara le volvieron a gritar. Él se va porque dijo: ‘Eran tres contra uno, no me voy a poner a hacer nada’. Yo siempre lo que le digo es que primero está su integridad”, afirmó Romina Markdorf en diálogo con Radio Mitre.

Barracas Central todavía no se expresó públicamente luego de la denuncia. TOMAS MUNITA - NYTNS

Hasta el momento, desde Barracas Central no emitieron un comunicado ni se pronunciaron públicamente sobre los hechos. Sin embargo, Markdorf expresó que Hebraica ya está en contacto con el club situado en el barrio porteño homónimo. “Queremos que se eduque a estos chicos (que ya están identificados por las cámaras), que sepan qué están diciendo: que si juegan con un club de la colectividad y consideran que lo que dicen es así, entonces que no jueguen más”, sentenció.

De acuerdo con su testimonio, el plantel visitante había recibido una advertencia previa por parte de un responsable del club, que les pidió evitar conductas inapropiadas durante la visita. Aun así, el episodio se produjo fuera del contexto del partido.

“Los chicos le gritaron impunemente a mi hijo. Ni siquiera fue por la calentura de un partido, que igual es injustificable... Le gritaron porque sí y de visitante. Ante esto uno queda como en shock”, lamentó la madre.

Y, para cerrar, reflexionó: “A mí lo único que me parece es que, hoy por hoy, ser antisemita no puede ser gratuito y tampoco está buena la naturalización del antisemitismo. Dentro de los mismos judíos muchos mensajes que me llegaron fueron ‘bueno, esto pasa todos los días’. No, alcemos la voz".

Antisemitismo en un viaje de egresados

Los cantos antisemitas de egresados contra alumnos de la ORT

Este hecho se asemeja al ocurrido el año pasado cuando se volvió viral el video de un grupo de estudiantes del último año de secundaria de la escuela Humanos, ubicado en Canning, zona sur del conurbano bonaerense, en el que entonaban cánticos antisemitas durante el viaje de egresados que compartieron con alumnos de la ORT (una institución privada judía). En las imágenes, además, aparecen el coordinador de la empresa Baxtter y un padre, que habría viajado como adulto responsable de los menores.

“Hoy quemamos judíos”, se escucha cantar a los adolescentes a bordo del micro con doble piso, con el papá acompañante del grupo, a quien se puede ver arengando desde la primera fila

En su momento, el escándalo derivó en la intervención de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) e incluso en una denuncia del Gobierno contra la agencia de viajes Baxtter y sus coordinadores.