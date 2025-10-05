Es una empresa marplatense, ganó el campeonato Mundial del Alfajor y ahora anunció su cierre por tiempo indefinido
Los Tpuales suspendió su producción sin fecha de regreso; “A veces hacer faltar frenar para tomar perspectiva y recuperarse”, escribió la fábrica en sus redes; uno de sus productos fue considerado el mejor del campeonato de la edición 2023
La empresa marplatense Los Tpuales, otrora ganadora del Mundial del Alfajor, anunció la suspensión de la fabricación y la venta de su producto.
Consultada por las razones de tal decisión, el emprendimiento no lo atribuyó a un problema económico ni político, sino a “temas personales” en las historias de su cuenta de Instagram.
“A veces hacer faltar frenar para tomar perspectiva y recuperarse”, escribió.
En ese sentido, comunicó el cierre indefinido de la venta minorista y mayorista tanto en locales como online. Sin embargo, aclaró que ofrecerán al público stock que haya quedado en algún comercio. En el perfil de su Instagram figura que mantendrán abierto el local ubicado en avenida Libertad 6498 hasta agotar la última provisión disponible.
“Es un cierre sin fecha límite”, indicó la empresa y agregó: “Nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido. Siempre que haya novedades les vamos a comunicar”.
Consagración en el Mundial del 2023
La fama de los alfajores de Tpuales creció tras cosechar el oro en la categoría “Alfajor Negro” en el Mundial de 2023 que se extendió del 19 al 21 de agosto de ese año.
Su alfajor de dulce de leche y chocolate negro cautivó a los miembros del panel, que evaluaron los distintos productos mediante la técnica de cata a ciegas para garantizar la transparencia de la competencia.
En el evento, que se desarrolló en La Rural, participaron más de 70 expositores y se premiaron diferentes categorías, como alfajor negro, blanco, con dulce de leche, de fruta y de maicena. Además, se analizó en detalle la consistencia de la galleta, la textura, el aroma y el glaseado de cada producto, en su versión simple y triple.
