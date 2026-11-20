Un niño de ocho años y su padre murieron ahogados en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, luego de que el menor cayera al canal Cacique Guaymallén y el adulto se tirara al agua para intentar rescatarlo. La fuerza de la corriente arrastró a ambos y las autoridades confirmaron sus fallecimientos tras encontrar los cuerpos.

El niño, identificado como Alexis José Gelvez, vivía en la localidad mendocina de San Martín con su madre, Leonela Lizardi. El menor cursaba la escuela primaria, estaba dentro del espectro autista y recibía acompañamiento en un centro de psicomotricidad de esa ciudad.

El hombre, José Gelvez, trabajaba como camillero del Hospital Español de Mendoza, estaba allí desde hacía 15 años. La madre del niño es enfermera y también formó parte de ese centro médico.

José Gelvez, el hombre que murió ahogado tras tirarse para rescatar a su hijo Gentileza

Ambos estaban separados, aunque, según informó el medio local Diario Uno, participaban de su crianza y el menor mantenía un vínculo cercano con los dos. De manera esporádica, el niño viajaba hacia el barrio Cacique de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, donde vivía su padre. Como en este caso, que había ido para pasar unos días con él.

El accidente

El episodio ocurrió en un canal que está ubicado dentro de la zona urbana de Luján de Cuyo. Según el relato de los presentes, cuando José advirtió que su hijo había caído al cauce del canal Cacique Guaymallén, se tiró al agua para intentar salvarlo, pero el fuerte caudal los arrastró a ambos.

El lugar en donde el hombre y el niño fueron llevados por la corriente Gentileza Matías Pascualetti/Radio Nihui

Tras la alerta, dotaciones de Bomberos de Luján de Cuyo, personal de la Policía Científica y otros equipos desplegaron un operativo de búsqueda a lo largo del cauce, con centro de operaciones en la zona de Carrodilla.

Las tareas se complicaron por la fuerza del agua, aunque los rescatistas finalmente encontraron primero el cuerpo del hombre en un callejón que bordea el canal y, una hora después, el del chico a pocos metros.

Luego de que se confirmara la muerte del trabajador, la delegación y los compañeros del Hospital Español publicaron una imagen en Instagram para despedirlo y acompañar a su entorno en el momento que definieron como de “enorme dolor”. Por otro lado, el colegio donde cursaba Alexis suspendió sus actividades por duelo tras conocerse la noticia.

El mensaje de despedida del hospital

En San Martín, familiares y allegados asistieron al velorio de Alexis. En un primer momento, el entorno pidió ayuda económica para afrontar los gastos de la despedida y, tras reunir el dinero necesario, detuvieron la colecta, aunque mantuvieron disponible una vía de ayuda para quienes quieran colaborar con su madre.