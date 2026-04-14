Empieza un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en los tribunales de San Isidro

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comienza este martes en los tribunales de San Isidro. La causa investiga las responsabilidades penales en el fallecimiento del exfutbolista ocurrido en noviembre de 2020 y tiene como imputados a siete integrantes de su equipo médico. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 y todo lo actuado anteriormente quedó sin efecto tras la nulidad del juicio previo.

El expediente vuelve a etapa inicial tanto en la presentación de pruebas como en la declaración de testigos, tras la anulación del juicio desarrollado en el TOC N°3. La decisión de invalidar ese proceso se adoptó tras conocerse que la jueza Julieta Makintach había permitido la grabación de un documental sin consentimiento de las partes, lo que derivó en su destitución y obligó a reiniciar el procedimiento.

El proceso anterior quedó invalidado tras conocerse que la jueza Julieta Makintach había permitido la grabación de un documental sin consentimiento de las partes (Foto: TOMAS CUESTA / AFP) TOMAS CUESTA - AFP

El nuevo debate se realizará en la sala principal del primer piso de los tribunales de San Isidro. El TOC N°7 estará integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes deberán conducir un proceso que tendrá como imputados a siete integrantes del equipo médico que atendió a Maradona en sus últimos días.

Entre los acusados se encuentran el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, además de otros profesionales que participaron del tratamiento. Todos enfrentan cargos por “homicidio simple con dolo eventual”, una figura penal que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Leopoldo Luque es uno de los acusados (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

Entre los acusados también se encuentran, como informó LA NACION, el enfermero Ricardo Almirón, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora médica de Swiss Medical Nancy Forlini y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.

La acusación sostiene que “el actuar del equipo de salud a cargo que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario”, y que los imputados “ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función”.

La psiquiatra Agustina Cosachov es otra de las acusadas en esta causa Alejandro Guyot

Las audiencias se realizarán dos veces por semana, los martes y jueves, en jornadas que se extenderán desde las 10 hasta las 17. De una lista inicial que superaba los 200 testigos, las partes finalmente acordaron que declararán 92 personas. Entre ellos figuran familiares, personas cercanas al exfutbolista, profesionales médicos y efectivos policiales.

Entre los acusados también aparece el psicólogo Carlos Díaz Ricardo Pristupluk

La muerte de Maradona ocurrió el 25 de noviembre de 2020, semanas después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica por un hematoma subdural. El exjugador había sido internado el 2 de noviembre en una clínica de La Plata con un cuadro de anemia y deshidratación, y al día siguiente fue trasladado a la Clínica Olivos, donde fue operado. Tras recibir el alta el 11 de ese mes, se instaló en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde continuó bajo supervisión médica domiciliaria.

Según la hipótesis acusatoria, las condiciones de atención durante ese período no fueron las adecuadas y derivaron en un deterioro que culminó con su muerte. El proceso judicial que se inicia este martes deberá determinar si existieron responsabilidades penales en ese contexto y si los profesionales imputados incurrieron en las conductas que describe la acusación.