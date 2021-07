En Córdoba, el Consejo de Médicos denunciará al tribunal de ética a profesionales que promuevan la no vacunación

CÓRDOBA.– El Consejo de Médicos de Córdoba resolvió denunciar ante su tribunal de ética a los profesionales asociados a esa institución que “promuevan la no vacunación contra el coronavirus” y, en reuniones con autoridades del Ministerio de Salud provincial y las universidades, propuso que se “implementen acciones para limitar la circulación y el acceso a diferentes actividades, de aquellas personas que no estén vacunadas, excepto por indicación médica”.

En diálogo con LA NACION, Diego de León, presidente del consejo aclaró que –por los datos que manejan las diferentes instituciones vinculadas con la medicina– el número de profesionales que rechaza la vacuna es “minúsculo”. La decisión alcanza a “quienes promuevan la no vacunación”, no a quienes no se vacunen.

“Es un derecho el no vacunarse; eventualmente ese profesional deberá quedarse en su casa si así lo dispone el lugar donde ejerce. No es un tema sobre el que el consejo resuelva –agregó De León–. En cambio, promover la no vacunación es otra cosa; con un ejemplo burdo, es como promover no tomar agua potable. La vacuna, lo vemos científicamente, es altamente efectiva para frenar la pandemia y pedir que no se use es favorecer la expansión del virus”.

Ya antes de la pandemia, el Consejo de Médicos impulsó la campaña #laVacunaSalvaVidas para ayudar a concientizar a la sociedad LA NACION

El objetivo del Consejo de Médicos de Córdoba es “neutralizar socialmente y éticamente estas posiciones”. Respecto de los pacientes que reciban el planteo de no vacunarse, explicó De León, “si tienen algún problema de salud” podrán “decidir si quieren hacer denuncias por daños y perjuicios” porque “se equipara a un acto de mala praxis”.

En la entidad recuerdan que, antes de la pandemia, impulsaron la campaña #laVacunaSalvaVidas para ayudar a concientizar a la sociedad respecto de la importancia del tema. En ese contexto, ya impulsaban a la gente a denunciar a los profesionales que “promovían el no vacunarse y vulneraban los derechos del niño”.

“En la actualidad y frente a la tragedia de la pandemia generada por el Covid-19, resulta inexplicable que subsistan movimientos antivacunas, con argumentos infundados y sin ningún otro propósito más que intoxicar a la sociedad”, agregaron desde el consejo.

Medialunas por vacunas

En el mismo eje de promoción de la vacunación contra el coronavirus, “Nos ayudemos entre todos” es el concepto bajo el que una tradicional panadería de la ciudad de Córdoba regala medialunas a quienes presenten su carnet de inmunización. Además, hay que ser socio del “club” del comercio (sin costo y con beneficios).

Tradicional panadería cordobesa ofrece medialunas a cambio de vacunas

“La Celeste” fue fundada en 1952 por Vicente Piro y su esposa Liboria Marano; arrancaron con el negocio sin pensar que pasaría de generación en generación. En el ’97 debió cerrar y vender gran parte de las maquinarias para poder recuperarse, pero en 2010 la familia reabrió locales y ya suma ocho en distintos puntos de la capital provincial.

“Hay que traer el DNI y el certificado, no hacen falta las dos dosis”, indicaron a LA NACION desde la panadería que puso en marcha la iniciativa.