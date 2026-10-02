En plena primavera, los expertos aseguran: la prevención de los ojos no debe empezar cuando aparece la primera molestia o irritación

Para muchos basta con ponerse lentes de sol de vez en cuando o cubrirse con la mano cuando se camina por una zona con mucho polvo, pero no siempre es tan sencillo como eso. Y es que las condiciones del entorno pueden influir en la salud ocular y las temperaturas elevadas, cambios en la humedad, exposición a radiación ultravioleta (UV), lluvias y contaminantes pueden afectar principalmente la superficie del ojo y favorecer o intensificar algunas molestias.

¿Cómo afectan las variaciones ambientales a tu salud ocular?

“Nuestros ojos están permanentemente expuestos al ambiente, por lo que las variaciones de temperatura, humedad, radiación solar y calidad del aire pueden repercutir en la superficie ocular. Esto puede manifestarse inicialmente como picazón, ardor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo o enrojecimiento. Si los síntomas son persistentes o se acompañan de cambios en la visión, es importante realizar una evaluación oftalmológica”, explica el Dr. Juan Carlos Corbera, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión.

Las temperaturas elevadas y los niveles bajos de humedad pueden alterar la estabilidad de la película lagrimal, la capa que recubre y protege la superficie del ojo. Esto puede generar sequedad, ardor, picazón, sensación de arenilla, enrojecimiento y lagrimeo, además de intensificar las molestias en personas que ya presentan síntomas de ojo seco o sensibilidad ocular.

Ante picazón o irritación, frotarse los ojos puede aumentar la inflamación y empeorar las molestias. Lo recomendable es identificar la causa del síntoma y consultar con un especialista si persiste

Esto no es todo ya que la exposición solar también requiere atención. La radiación ultravioleta puede afectar diferentes estructuras del ojo y, cuando la exposición es excesiva o acumulativa, se ha relacionado con problemas como el pterigión y las cataratas, además de una posible asociación con la degeneración macular relacionada con la edad. Por ello, la protección ocular no debería limitarse a los días soleados.

El polvo, las partículas suspendidas y otros contaminantes pueden entrar en contacto directo con la superficie ocular y generar picazón, ardor, lagrimeo o sensación de cuerpo extraño, síntomas que pueden presentarse en casos de ojo seco y conjuntivitis alérgica o irritativa. Las personas que pasan varias horas al aire libre, trabajan expuestas al polvo o presentan antecedentes de alergias o sequedad ocular pueden requerir especial atención ante la aparición o persistencia de estas molestias.

Es recomendable elegir lentes que ofrezcan protección frente a la radiación ultravioleta y utilizarlos durante las actividades al aire libre

¿Cómo proteger la visión frente a las variaciones ambientales?

“Cuando la temperatura sube, la película lagrimal se evapora más rápido y deja al ojo expuesto a la radiación ultravioleta, al polvo y al viento, lo que desencadena sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, picazón, enrojecimiento y ardor. Sobarse los ojos ante esta molestia solo agrava la situación: datos del INO advierten que frotarse la vista en un entorno seco incrementa el riesgo de infecciones y lesiones en la córnea. Así como usamos bloqueador solar para la piel, en esta temporada es clave proteger los ojos con lentes con filtro UV e hidratarlos con gotas lubricantes sin preservantes”, explica la Dra. Gabriela Quezada, médica oftalmóloga y asesora de Laboratorios Lansier.

Para prevenir complicaciones y proteger la superficie ocular frente a estas condiciones climáticas, la experta recomienda: