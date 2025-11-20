En qué provincia se pagan los sueldos más altos y en cuál los más bajos

Interbanking, la plataforma de tesorería B2B (Business-to-Business), presentó su Informe de Transferencias de Sueldos de octubre, en el que se destaca el sector minero, además de un leve pero sostenido crecimiento de las transacciones salariales en dólares.

El informe contiene un análisis del comportamiento salarial en la Argentina según actividad económica, provincia y evolución respecto al año anterior. El estudio está basado en más de 2.300.000 de transferencias procesadas por la plataforma en el mes y permite observar tendencias clave del mercado laboral formal y de los procesos de digitalización empresarial.

Los sectores que mejor pagan

Minería, el sector clave

Según actividad económica, las industrias con mayores salarios promedio fueron:

Minas y Canteras: $4.715.251 (+58,6% interanual)

Información y Comunicaciones: $1.958.120 (+31,6%)

Intermediación Financiera: $1.543.590 (+37,1%)

Industria Manufacturera: $1.281.265 (+30,5%)

En paralelo, sectores como Comercio ($1.298.739) y Construcción ($1.049.699) mostraron salarios más bajos, pero con fuertes incrementos interanuales. Por su parte, Transporte ($1.193.560) fue la actividad con menor crecimiento de año a año: apenas 20,3%.

Por provincia

De acuerdo al informe, hay diferencias salariales marcadas entre regiones. Las provincias con mejores salarios promedio en octubre 2025 son las de la Patagonia:

Neuquén: $2.659.048 (la más alta del país, impulsada por el sector minero y energético)

Chubut: $1.789.204

Santa Cruz: $1.683.028

Río Negro: $1.682.624

Jujuy: $1.603.395

Transferencias sueldo promedio por provincia, según Interbanking

En contraste las provincias con salarios más bajos son:

Santiago del Estero: $449.603 (el promedio más bajo del país).

Corrientes: $728.839

Tucumán: $848.055

La Rioja: $841.428

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Ciudad registró un salario promedio de $1.593.245, mientras que la Provincia alcanzó los $1.294.345.

Bancarización

Otro punto que se menciona en el informe es que en los últimos cinco años la cantidad de movimientos salariales creció 55%, algo que refleja la expansión de la bancarización, la digitalización de las empresas y la formalización de procesos administrativos.

Aunque aún representan menos del 1% del total procesado, las transferencias de sueldos en dólares mostraron un crecimiento significativo. De 50 operaciones en 2024, se registraron 3239 transferencias y un salto a US$2.312.385 transferidos.

El sueldo promedio transferido a través de Interbanking en octubre de 2025 fue de $1.483.740, un incremento del 35,9% interanual, por encima de la inflación registrada en el mismo período (31,3%).