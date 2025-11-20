Qué pasó en la Vuelta de Obligado: la historia de la barrera de cadenas

Cada 20 de noviembre, Argentina conmemora el Día de la Soberanía Nacional, recordando la batalla de la Vuelta de Obligado, un hito en la defensa de la independencia nacional. En 1845, en un recodo del río Paraná, cerca de San Pedro, las fuerzas de la Confederación Argentina, se enfrentaron a una poderosa flota anglo-francesa.

¿Qué pasó en la Vuelta de Obligado?

Hacia 1845, Francia e Inglaterra no reconocían la autoridad de Juan Manuel de Rosas. Ambos países buscaban establecer lazos comerciales y políticos con provincias opositoras a Rosas, como Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, navegando libremente por el Río de la Plata y sus afluentes.

La Confederación Argentina, por su parte, defendía su derecho a regular la navegación por sus ríos. Rosas designó a Lucio Norberto Mansilla como comandante de las fuerzas porteñas, encargándole la organización de la resistencia ante una posible invasión.

El 20 de noviembre de 1845, la flota anglo-francesa se topó con las fuerzas argentinas en la Vuelta de Obligado. La flota invasora superaba ampliamente en recursos a la fuerza nacional. Contaba con 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes, sumando 418 cañones y 880 soldados. Argentina disponía solo de seis barcos mercantes, un bergantín y 60 cañones de escaso calibre.

En su sitio web, Felipe Pigna describe la defensa argentina como “tan precaria como ingeniosa”. Tres enormes cadenas cruzaban el Paraná, uniendo ambas costas. Estas cadenas se sostenían sobre 24 barquitos, diez de ellos cargados con explosivos. Detrás de este dispositivo, una goleta nacional esperaba a la flota invasora. El objetivo era demorar el avance enemigo y dañar sus embarcaciones.

El combate se extendió por varias horas. Finalmente, la flota anglo-francesa logró cortar las cadenas y continuó su avance hacia el norte. Las fuerzas argentinas sufrieron importantes bajas, con más de 400 muertos y heridos. Las bajas de ingleses y franceses fueron menores, con alrededor de 40 muertos y 150 heridos.

A pesar de la derrota militar, la batalla representó una victoria estratégica para la Confederación Argentina. En los años siguientes, Francia e Inglaterra reconocieron la soberanía argentina sobre sus ríos. Hacia 1850, las relaciones entre los tres países se normalizaron.

Día de la Soberanía Nacional

En 1974, el historiador José María Rosa propuso conmemorar la batalla de la Vuelta de Obligado como un símbolo de la soberanía argentina. El Congreso de la Nación aprobó esta idea, y la presidente María Estela Martínez de Perón la promulgó ese mismo año. En 2010, Cristina Fernández de Kirchner convirtió esta fecha en feriado nacional mediante un decreto.

