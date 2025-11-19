Enojo en Misiones: Vialidad cobró $560.000 a la Iglesia por usar la banquina de una ruta en una tradicional peregrinación

POSADAS.- Sorpresa, indignación y estupor causó hoy en Misiones la noticia de que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) cobró 560.000 pesos a la Iglesia por usar la ruta nacional 12 en la tradicional peregrinación a Loreto, que se realizó este fin de semana.

La procesión, el equivalente a la caminata a Luján para los misioneros, se realiza en un trayecto de casi 40 kilómetros que vinculan Fátima, en las afueras de Posadas, con esa localidad donde se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Loreto.

“Nos sorprendió pagar más de medio millón de pesos, nosotros vamos a averiguar jurídicamente cuál es el fundamento. No hay ningún antecedente”, dijo este mediodía, el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez.

“En este momento, Vialidad Nacional no pone un peso por las rutas, yo manejo mucho por las rutas argentinas y hasta tiene tinte de peligroso, porque no se las arregla, están en una situación de absoluto abandono”, dijo el obispo, que acudió al programa de la radio Tupambaé, controlada por el Obispado, con evidentes intenciones de hacer público su malestar.

Loreto es una localidad casi pegada a San Ignacio, donde están las famosas ruinas jesuíticas. Para llegar hasta ahí hay que caminar por la banquina de la ruta nacional 12, la misma que llega hasta Puerto Iguazú.

También se armó una columna que partió desde Jardín América, y que desandó el camino desde el Norte, también por la ruta nacional 12.

Este año miles de peregrinos acudieron a la cita. Hubo caminantes que partieron el sábado pasado por la tarde. Y ciclistas que optaron por hacer el trayecto en la madrugada del domingo.

“Fue una fiesta loretana, estamos muy contentos y el clima acompañó por suerte”, dijo Martínez.

Todas las columnas usaron el costado de la ruta. Los custodiaron y ordenaron el tránsito personal de la Policía de Misiones y efectivos de Gendarmería y Prefectura.

La peregrinación a Loreto, en su último tramo antes de llegar al Santuario

El padre Fabio Cuenca, rector del Santuario de Loreto, sorprendió a todos hoy temprano al revelar que la DNV cobró 560.000 pesos en concepto de “intervención de camino”. Inmediatamente la noticia se viralizó, con fuertes críticas a Vialidad Nacional.

Cabe resaltar que en las 23 ediciones anteriores, nunca antes se había efectuado semejante cobro. Cuenca averiguó con otros párrocos que organizan peregrinaciones, como la de Itatí (Corrientes), y corroboró que nunca antes se le habían aplicado un canon.

El sacerdote decidió visibilizar este tema y habló hoy por medios radiales, escritos y televisivos.

La peregrinación recorre 36 kilómetros partiendo de Fátima, en las afueras de Posadas, hasta el Santuario de Nuestra Señora de Loreto, cerca de San Ignacio

“Este año hicimos los trámites previos como siempre, la novedad fue que este año Vialidad se demoró más en los permisos y faltando 48 horas recibimos la notificación por correo electrónico de los requisitos para evaluar la actividad, hicimos los trámites virtualmente por el sistema TAD (Trámites a Distancia) y cuando se hizo la presentación final recibimos la noticia de un arancel por el evento de $560.000 pesos, que teníamos que pagarlos a través de un CBU e iba a ARCA”, indicó Cuenca, en diálogo con LA NACION.

“En concepto de intervención del camino”, especificó el párroco.

Desde la DVN, dijeron que “se actuó en función de la normativa vigente. La ley nacional de tránsito así lo estipula: por el uso de la zona de camino, VN tiene que cobrar un canon. El problema surge porque es la primera vez que piden autorización para hacerlo”.

Un funcionario de la DNV le dijo a LA NACION que iba a consultar si las autoridades del organismo nacional iban a raelizar explicaciones adicionales sobre la cuestión.

La noticia provocó este miércoles indignación, porque la DNV no presta ningún servicio de mantenimiento o vigilancia durante el evento.

Peregrinos, a pie y en bicicleta

Cuenca dijo que quizás el monto no es alto, teniendo en cuenta que participan muchos fieles. “Pero no hay beneficios en cuanto al estado de las rutas”, explicó.

Lejos de sentir la presencia de Vialidad Nacional, en Misiones se reclamó fuerte este año el desguace del organismo de gran presencia en esta provincia.

En julio pasado, aprovechando la vigencia de las facultades que le confería la Ley Bases, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger intentó disolver por decreto la DNV, que en Misiones tiene una importante sede en la capital con más de 140 agentes.

Semanas después el gobernador Hugo Passalacqua criticó al gobierno nacional por el desguace de Vialidad: “Las rutas nacionales son el esqueleto de la República, cuidarlas es cuidar la vida de los argentinos”, afirmó, durante una reunión del Consejo Nacional de Vialidad.

“Estamos preocupadísimos por lo que está pasando. No estamos en condiciones de hacernos cargo de las rutas nacionales, no podemos, no nos da el cuero. Solamente en Misiones tenemos cerca de 1000 kilómetros de rutas nacionales y no vamos a poder atenderlos”, afirmó, entonces, Passalacqua.

Las rutas nacionales 12 y 14

Las dos grandes rutas nacionales que atraviesan Misiones de norte a sur, la 12 y la 14, son en rigor los dos ejes sobre los que se organiza la estructura poblacional y productiva de esta provincia.

“Las rutas no están en condiciones, el estado es deplorable, la seguridad nos la dio sobre todo la Policía de la provincia”, dijo Cuenca.

El Obispo Martínez, más tarde fue a la radio del obispado para apoyar todos sus dichos, y avisar que iban a recurrir a los abogados para pedir explicaciones formales a Vialidad.