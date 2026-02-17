Enrique Piñeyro anunció que su restaurante tiene reservas para todo el año, pero develó el truco para conseguir lugar

El restaurante Anchoita de Buenos Aires, propiedad del director y piloto de avión, Enrique Piñeryo, es considerado uno de los mejores de la ciudad por su combinación de ingredientes de primera calidad, creatividad culinaria y atención al detalle. Sin embargo, las reservas para todo un año se agotan en tan sólo un día. A partir de esto, el cineasta publicó un video en sus redes sociales en el que parodia esta “larga espera” que tienen los comensales y explicó cómo hay que hacer para poder lograr un lugar en el codiciado comedor.

“Mañana reabrimos Anchoita, las reservas para todo el año están agotadas. Pero solamente tomamos reservas para 65 personas y normalmente cenan 130 comensales, o sea que la mitad de la gente que entra a Anchoita lo hace sin reserva. En el video te explicamos cómo hacerlo", escribió Piñeyro en sus redes sociales para presentar el clip cinematográfico, con el que se tomó con humor el fervor que hay por las reservas de su restaurante.

El director de cine publicó un video de una gran calidad (Foto: @epineyro_ok)

En el video se ve como varias personas hacen lo que sea para entrar a Anchoita: desde pagar una coima de seis mil dólares a Piñeyro hasta caer desde un balcón directamente al restaurante. Con ambientación oscura que remite a la mafia y varios gags de humor, la pieza combina a la perfección las pasiones del director: el cine, la gastronomía y la ironía.

“Alguna gente cree que para conseguir una reserva en Anchoita tenés que hacer algo parecido a esto. Nos encantaría creer que estamos tan solicitados, pero no es así”, aseguraron en el video. Ubicado en Juan Ramírez de Velasco 1520, este restaurante se ganó un espacio relevante dentro de la gastronomía porteña. Su fama y calidad hacen que las reservas se agoten rápidamente y esa misma exclusividad también alimenta su reputación.

Enrique Piñeyro explicó cómo conseguir lugar en Anchoita (Parte 2)

El lugar se destaca por utilizar productos frescos, locales y de alta calidad, muchos de ellos orgánicos o de proveedores sostenibles. Su menú incluye carnes, pescados, pastas y verduras que se destacan por su sabor y textura. Su propuesta mezcla lo mejor de la cocina argentina con toques contemporáneos e ingredientes poco convencionales, muchas veces inspirados en otras culturas.

La cocina está abierta y en el centro del salón, con una barra original donde podés ver al equipo trabajar. Además del restaurante principal, el proyecto incluye una cava de vinos y una panadería artesanal que complementan la experiencia.

Cómo conseguir un lugar en Anchoita

En el video publicado, explican que “hay varias formas de entrar” al restaurante. “El 27 de diciembre se abren las reservas para todo el año siguiente en walkieapp. Es verdad que se agotan rápido, pero si no conseguís la tuya, no hay que desesperarse. Solo reservamos 65 cubiertos, pero recibimos 130 comensales por noche, lo que significa que la mitad de la gente que entra en Anchoita lo hace sin reserva”, aclararon.

El restaurante se destaca por su calidad y buena atención (Foto: @epineyro_ok)

En ese sentido, recomendaron a los clientes acercarse en horarios específicos. “A eso de las siete de la tarde, te anotan, te vas a tomar algo a la cava que queda a media cuadra, vas a pasear o a donde quieras, y cuando se libera una mesa, te llaman por teléfono. Después de la medianoche suele haber disponibilidad. Hasta la una podés entrar y nadie te va a apurar porque la cocina cierra con la última comanda”, concluyeron.