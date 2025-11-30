Consulado itinerante de Argentina en Arizona: cuándo se podrá tramitar el DNI y el pasaporte en diciembre
Los argentinos en el país norteamericano podrán realizar sus trámites en tres estados a lo largo del mes
- 4 minutos de lectura'
El consulado de Argentina en Estados Unidos realizará diversas jornadas de su Consulado Itinerante en Arizona y otros dos estados del país norteamericano durante diciembre de 2025, en donde se podrán tramitar documentos como el pasaporte y el DNI.
Cuándo se podrá tramitar el pasaporte y DNI en el consulado móvil de Argentina en Arizona
El Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Los Ángeles, informó que durante diciembre de 2025, realizarán una nueva campaña del Consulado Itinerante en al menos tres estados del país, entre ellos Arizona.
El Consulado Móvil atenderá a los argentinos en Phoenix, Arizona, el próximo 9 de diciembre, quienes necesitan solicitar un turno para ser atendidos en caso de que necesiten realizar trámites relacionados con el pasaporte y el Documento Nacional de Identidad (DNI, por sus siglas en español).
De igual manera, el Consulado Itinerante apoyará a los connacionales en la Isla de Maui, Hawái, los días 4 y 5 de diciembre, así como en Seattle, Washington, los días 11 y 12 del último mes de 2025.
Qué trámites se podrán hacer en el Consulado Itinerante de Argentina
De acuerdo con el Consulado General, en Arizona y los otros dos estados de la Unión Americana, los argentinos podrán realizar trámites y retirar sus documentos, aunque no lo hayan solicitado en el Consulado Itinerante.
Los trámites que se pueden realizar son:
- Relacionados con el RENAPER (DNI y pasaportes)
- Retirar documentación RENAPER que ya se encuentre en este Consulado (DNI y pasaportes)
Para hacer cualquiera de los dos trámites, ya sea pasaporte o identificación, los argentinos deben solicitar un turno a través de la página de la dependencia, o no serán atendidos. Sin embargo, los turnos para estas itinerancias ya están agotados.
No obstante, si solo se necesita retirar la documentación RENAPER, no es necesario tramitar un turno, basta con enviar un correo electrónico antes de que acabe noviembre con el asunto [CONSULADO MÓVIL – Retiro de documentación], a la dirección clang@cancilleria.gob.ar.
En el cuerpo del email, se debe incluir el nombre completo, número de DNI y número de trámite, para que la documentación esté en el Consulado Itinerante, o de lo contrario no será transportada.
Cuáles son los requisitos para solicitar el DNI en el Consulado de Argentina
De acuerdo con la cancillería de Argentina, si un ciudadano argentino que vive en Estados Unidos necesita tramitar un nuevo DNI porque el actual está vencido o en mal estado, se puede solicitar a cualquier consulado la emisión de una tarjeta nueva, la cual conservará el mismo número de identificación.
Las personas mayores de edad que realizarán el trámite, necesitan los siguientes documentos para poder hacerlo:
- DNI actual.
- Un comprobante de domicilio actual (puede ser una boleta de servicios a su nombre), en caso de que el DNI deteriorado o vencido no tenga domicilio en la jurisdicción del Consulado.
- Si se cuenta con DNI de tapa verde, se debe presentar el original de partida de nacimiento (expedida recientemente, con una antigüedad no superior a seis meses; el original será devuelto). La partida de nacimiento se puede obtener en línea a través de varios registros civiles argentinos.
En caso de que se requiera para un menor de 18 años:
- Original de partida de nacimiento (que será devuelta y no necesita ser reciente ni estar sellada).
- El menor debe estar acompañado de ambos padres o de los tutores legales.
- Original de DNI vigente de los padres o tutores legales que acompañan al menor (el cual debe coincidir con el que figura en la partida de nacimiento del menor). Si uno de los progenitores es de origen extranjero, deberá presentar su pasaporte vigente y (de corresponder) documentación que coincida con la que figura en la partida de nacimiento del menor. Si se trata de un tutor, debe presentar la constancia judicial que lo acredita como tal.
