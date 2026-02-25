La lucha de una madre por la muerte de su hijo, arrollado por un cuatriciclo en Villa Gesell

Se enteró de la peor noticia cuando miraba la TV. “¡No puede ser, no puede ser!”, gritaba Olga Bustamente. Un hombre había muerto en el circuito de enduro de Villa Gesell cuando manejaba su moto y fue arrollado por un cuatriciclo. “¡Ese es el lugar donde se fue de vacaciones Gabriel!“, exclamaba mientras miraba el informe televisivo.

La víctima era, efectivamente, Gabriel Cozzolino, su hijo y padre de su nieto. Fue la tarde del 23 de enero del año pasado.

Un año y un mes después, Bustamente, de 73 años, lucha y quiere que el caso no quede impune. “A mi hijo nadie me lo va a devolver, quiero justicia”, dijo a LA NACION la madre de Cozzolino. Por momentos no podía hablar. El llanto le impedía hilvanar las palabras.

La investigación se tramita en Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada N°7 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Sergio García.

Hay un imputado. Se trata de Vital Alberto Cazenave. Está acusado de homicido culposo agravado. Fuentes con acceso al expediente informaron que el peritaje toxicológico determinó que conducía su cuatriciclo con 1,10 gramos de alcohol por litro de sangre.

Todo sucedió en el circuito enduro de Villa Gesell

Cozzolino conducía una moto Yamaha modelo YZ-450. “Es mentira que mi hijo iba sin casco, él utilizaba todo lo reglamentario”, afirmó Bustamante.

Los voceros consultados explicaron que el cuatriciclo que conducía Cazenave no tenía espejos retrovisores, luminarias de freno, giros y/o iluminación frontal, ni tampoco la antena de dos metros con su banderín identificador de color rojo.

Respecto de la mecánica del hecho, el peritaje accidentológico concluyó que “ambos vehículos circulaban en sentidos contrarios y colisionaron contactando sus laterales izquierdos, lo que produjo el enganche de Cozzolino al manillar izquierdo del cuatriciclo que conducía Cazenave. Desde el punto de vista técnico accidentológico, ambos vehículos actuaron como embistente-embestido en la colisión, aunque se aclaró específicamente que ello no tenía en cuenta '…las posibles maniobras imperitas, imprudentes o negligentes efectuadas por los conductores de los rodados’“, informaron fuentes con acceso al expediente.

Gabriel Cozzolino y su madre, Olga Bustamante Gentileza

Cazenave fue corredor profesional y ahora dirige una escuela de manejo de cuatriciclos.

“El asesino camina por la calle y mi hijo está bajo tierra. Yo siento que a mi hijo lo mataron”, sostuvo Bustamante.

Calificadas fuentes judiciales explicaron a LA NACION que el fiscal García está a la espera de una serie de pruebas documentales vincualadas a la normativa vigente en el lugar del hecho. “El siniestro no sucedió en una calle de la ciudad donde se puede aplicar la ley de tránsito. Una vez que estén en incorporadas en el expedientes todas las pruebas se adopte una decisión respecto al imputado”, dijeron los voceros consultados.

Las fuentes judiciales agregaron: “Es importante resaltar que el peritaje accidentológico da el rol de embistente y embestido a los dos vehículos por igual, lo que dificulta la prueba. Entonces la investigación gira en torno a imcumplimentos de la normativa, negligencia o imprudencia”.

La madre de Cozzolino esperaba que, pasado un año y un mes de la muerte de su hijo, la causa judicial estuviese más avanzada.

“Por momentos sentí que se burlaban de mí. ‘Quédese tranquila señora’, me decían. Pero no había avances. Todo era un desastre. Solo quiero justicia”, repitió una y otra vez Bustamente.

Y para finalizar dijo: “Desde un primer momento sentí que a mi hijo lo mataron, lo sentí”.