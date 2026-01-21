Entre nazis y ovnis: los secretos que esconde Mar del Plata y sus alrededores, develados en un libro

Salvaje sudeste. Mar del Plata, ovnis nazis y Opus Dei (2025) es el segundo libro del periodista y escritor Facundo Di Genova que ya se encuentra a la venta. Aquí desarrolló diferentes crónicas de habitantes de Mar del Plata, Chapadmalal, Miramar, Mar del Sud y Centinela del Mar. Cada una desnuda las identidades pasadas y presentes de aquellos pueblos y ciudades, a la vez que da a conocer otra visión de esos destinos veraniegos por fuera de lo que enseñan las publicidades de turismo.

Al igual que en su primera serie, En el lejano sudeste. Mar del Sud, gauchos judíos y nazis en fuga (2021), Di Genova recoge los relatos históricos y que tienen una base comprobable de archivos y documentos, y se describen de tal forma que suenan a ficción, pero que en realidad fueron muy reales.

La segunda entrega de Facundo Di Genova, en la que escribe una crónica documental de hechos que atravesaron a Mar del Plata y los pueblos aledaños, ajenos al turismo veraniego (Fuente: Gentileza)

En diálogo con LA NACION, Di Genova explicó qué es lo que le atrajo de escribir sobre esta región en particular de la provincia. “Todo empezó con un hecho policial y un hallazgo arqueológico que ocurrieron simultáneamente. Primero, una banda de delincuentes desorientados atentó contra mis terrenos en el Remanso, en la mejor playa de Mar del Sud, el 16 de octubre de 2020; querían que les vendiera a precio vil, entonces me robaron las tranqueras para apretarme, y como no acepté su oferta, arrasaron con todo el alambrado de campo que me costó años de trabajo instalar. Al mismo tiempo, a solo 500 metros de ahí, apareció la lápida del tesorero del partido nazi argentino oculta bajo los cimientos de una casa abandonada. Entonces dije: ‘Tengo que contar todo lo que está pasando acá’. Con esos delincuentes llevo tres juicios. Son empresarios ligados a la política local que emplean gente más turbia. Después fueron apareciendo más historias, algunas de las cuales tuve la fortuna de publicar en este diario, y así compuse En el Lejano Sudeste, la precuela de Salvaje Sudeste, que va por la tercera edición", dijo.

Desde Mar del Plata hasta Centinela del Mar brotan hechos de nuestros tiempos y también del siglo XX, como la llegada de los jerarcas de las Schutzstaffel (SS) que se instalaron en los pueblos y campos ondulados que rompen en el océano, lejos de la persecución internacional, y cómo desempeñaron tareas influyentes en la vida civil hasta convertirse en socios icónicos del Jockey Club.

Facundo Di Genova, periodista y escritor, ahonda en su segundo libro sobre los relatos históricos que entremezclan nazis, ovnis y lo sobrenatural en Mar del Plata y sus pueblos aledaños (Fuente: Jonas Papier) (Fuente: Gentileza)

Para Di Genova, el hilo conductor del libro puede centrarse entre todos los nazis que hubo en Mar del Sud, “que son muchos”, reconoció. “Hay uno que fue muy poderoso, y que por esos imponderables de la vida descubrí que anduvo muchos años por el pueblo. Friedrich Kadgien, quien según pudimos confirmar, fue el dueño de una estancia muy conocida, El Porvenir y sus satélites. Un fragmento de esa propiedad termina en manos del Opus Dei, pero por razones que nada tienen que ver con el nazismo. Y ahí hay también una paradoja que se repite en el pueblo, la de los opuestos irreconciliables. Los nazis odiaban a la Iglesia católica tanto como al judaísmo”, señaló el autor.

Además, Di Genova no deja afuera como elemento conector las experiencias de aquellos que vieron ovnis bajo el cielo que comprende un perfecto triángulo que se forma con Sierra de los Padres, Mar del Plata y Centinela del Mar en sus vértices, el cual describe como el punto en Argentina donde se registró “la mayor cantidad de avistamientos certificados de fenómenos inexplicables”.

Las crónicas que relata Di Genova se emplazan entre los partidos de General Alvarado y General Pueyrredón (Fuente: Gentileza)

Cada crónica, por diferente que parezca, está entrelazada por la misma tierra que las condensa, las hace homogéneas y las distingue del resto de la provincia de Buenos Aires. Se habla de un magnetismo particular que hace a esta región atractiva y por la que sucedieron aquellas relevantes historias poco conocidas. Tal vez por la fuerza del sistema de Tandilia, el más antiguo del mundo, que inicia en Olavarría y rompe directamente en el mar.

A lo largo de la lectura, uno descubre nuevos protagonistas igual de extravagantes que sus experiencias ahí, donde termina la pampa bonaerense. “Hay innovadores desquiciados, vendedores milagreros y delincuentes imprescriptibles. Hay también financistas nazis y justicieros románticos”.

Facundo Di Genova reconoció que Mar del Sud lo atrapó, lo enamoró allá por el 2010 y que se volvió una rutina constante de casi 10 viajes por año. A Salvaje Sudeste lo comenzó dos años antes de la publicación, gracias a la infinidad de historias que los habitantes le confiaron y que no alcanzó con un primer libro. “Lo terminé de escribir en el tren Belgrano Norte, con el celular, yendo o volviendo del trabajo. Por eso digo que es un libro que no está ‘escrito con los codos’, sino con los pulgares”, bromeó y adelantó un tercer escrito para cerrar la “trilogía playera”.

Salvaje Sudeste. Mar del Plata, ovnis nazis y Opus Dei se puede conseguir en todas las librerías de la cadena Galerna, SBS y Casassa & Lorenzo, y en Mercado Libre. En Miramar y Mar del Sud, en Obelix.