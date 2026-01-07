Entre Ríos: se cayó al agua con un bebé en brazos sin saber nadar y un hombre se tiró para rescatarlos

Dos hombres fueron encontrados ahogados en las últimas horas en el río Gualeguay, Entre Ríos. El más joven de ellos, de 26 años, se había caído al agua sin saber nadar. En sus brazos llevaba a su hijo de un año. Fue entonces que su compañero de trabajo de 41 se arrojó para auxiliarlos. El amigo logró rescatar al bebé, pero finalmente la corriente se llevó a los dos adultos y ninguno de ellos logró salir a la superficie con vida.

El cuerpo de la menor de las víctimas, identificada como Pablo Zacarías, oriunda de Corrientes, fue hallado por personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) este martes por la tarde en el sector conocido como Pozo Las Taruchas, informó el diario local Uno. Más temprano, los restos de Ricardo Franco, que vivía en Rosario del Tala, habían sido encontrados a unos 600 metros del lugar donde ambos hombres ingresaron al río.

Según algunos medios locales, cuando Zacarías se resbaló en la barranca y cayó al agua, sostenía a su hijo de un año en sus brazos. Franco logró rescatar al menor, pero los adultos fueron luego arrastrados por la corriente. En el lugar del hecho estaba la pareja del hombre más joven.

Desde las redes sociales de Bomberos Voluntarios Rosario Del Tala publicaron un posteo: “Dicen que no hay amor más grande que dar la vida por los demás. Ricardo Franco, hace casi un año, ayudaba a buscar a un joven en el agua; hoy, el río lo vio convertirse en héroe al salvar una vida de un pequeño. Su sacrificio vivirá para siempre en el corazón de quien hoy respira”.

Según se supo, los hombres se encontraban trabajando desde hacía algunos meses en una estancia de la zona y, al momento del trágico episodio, realizaban actividades recreativas junto a familiares. Desde la Jefatura Departamental Tala se remarcó que el sector donde ocurrió el hecho no está habilitado para el ingreso al agua.

Buscan a un adolescente en el río Paraná

Desde hace algunas horas, buzos de la Prefectura Naval participan de un intenso operativo en el río Paraná, Santa Fe, para intentar dar con un adolescente de 16 años que este martes desapareció en el agua tras meterse a bañar a la altura de la bajada de Bella Vista, en la localidad de Puerto General San Martín.

Minutos antes de las 17.30 del martes, los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo fueron notificados del comienzo de la búsqueda de un menor de edad que nadaba en el río Paraná, informó el medio local La Capital.

De acuerdo a los testimonios recabados en el lugar, el adolescente estaba con un grupo de amigos cuando decidió sumergirse en el agua.